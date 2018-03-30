驚！9成上班族蔬果攝取不均！近5成有便秘

2018年03月30日 06:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

三餐老是在外，纖維質攝取不足！健康出問題！近期一份調查報告即指出，上班族9成皆有蔬果攝取不均的傾向，且平均每10人即有近5人有便秘問題，毒素易累積在體內，引發腸胃疾病。

時序漸入溫暖，許多民眾打理內外，為生活帶來耳目一新之感，營養師提醒民眾清腸排廢的重要。許多上班族長期飽受腸胃不順之苦，尤其便祕除了造成不適感外，也可能影響食慾，甚至陸續有國際研究發現，便祕可能影響情緒低落、憂鬱等狀況。

營養師吳映蓉建議，改善便秘問題最直接的方式仍以飲食為主，飲食均衡為首要目標，從蔬果、全穀雜糧類攝取足夠的纖維質，並加上好菌的輔助。忙碌現代人建議從便利商店方便取得的優酪乳及高纖蔬果做選擇，即為益生菌與益菌生的組合，協助體內輕鬆「排廢」，用最簡單的方式保腸健胃、補充腸道好菌。

現代人飲食習慣不佳、作息不正常、工作壓力又大，腸胃出問題時有所聞。近期一份調查報告即指出，上班族9成皆有蔬果攝取不均的傾向，且平均每10人即有近5人有便秘問題，毒素易累積在體內，引發腸胃疾病。

而當氣溫逐漸升高，體內水分蒸發變快、飲水量卻不足，更容易在出現腹漲、便秘等現象，使得堆積腸道之廢物與毒素無法正常排出，若長期停留在腸道中，恐引發腸胃問題。吳映蓉提醒，可透過飲食的調配，排通體內卡卡的廢物。

吳映蓉建議，在飲食上最好以清淡、多高纖蔬果為主，可掌握「蔬果579」原則，以孩童5份、女性7份、男性9份的標準，攝取足量、多色蔬果，「如超商常見的切片水果、香蕉或地瓜等，都是忙碌上班族可方便取得的蔬果補充纖維的來源，同時也建議搭配優酪乳讓腸道更順暢，將累積的廢物都排出體外，並同時可補充好菌、協助腸道內菌相平衡」。

有鑑於上班族常因工作忙碌忽略腸胃健康，吳映蓉特別強調日常保養的重要性，並提出腸胃保健兩重點：一、「排便順暢」，每日應排便一至二次較為理想，若體內廢物囤積，腸胃負擔自然加重，亦影響消化及吸收；二、「保持腸道菌相平衡」，如體內壞菌過多，即易導致腸胃問題。

唯有隨時注意自身排便狀況，並在忙碌時仍重視益生菌（好菌）+益菌生（纖維）相互輔助腸胃機能的特性，如透過方便易得的超商優酪乳及高纖蔬果等組合，定期定量補充好菌，才能在幫腸道好好大掃除，讓菌相平衡的腸道能健康地面對外在變化，成為上班族為生活打拼過程中的最佳後盾。

(中時電子報)