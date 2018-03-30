蕭青陽任策展人！曼谷國際書展展現台灣文化力

2018年03月30日 06:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓世界看到台灣！台灣出版軟實力有目共睹！2018年第16屆曼谷國際書展台灣主題國開幕式於29日13時30分舉行，由我駐泰國童振源大使代表主持，泰國出版協會會長Suchada Sahasakul女士也親臨致意，並由國立台灣交響樂團、九天民俗技藝團登場演出。

現場雲集逾百位台灣與泰國各界人士與讀者，開啟為期11天的閱讀盛會。文化部表示，本屆特別邀請蕭青陽老師擔任策展人，參展主軸「Tai-Thai Reading」呈現的是台灣與泰國的友誼，並期望在書展中以打、玩、美、喫、樂五大主題邀請泰國讀者一起閱讀台灣的文化日常。本日上午並舉行大會開幕式，由喜好閱讀的泰國詩琳通公主親臨主持，並前往台灣館各個展區參觀，深化雙邊的文化交流。

策展人蕭青陽向駐泰國大使童振源及泰國出版協會會長Suchada_Sahasakul介紹策展理念。（文化部提供）

童大使致詞時表示，本次文化部以文化、文學、音樂、電影為載體，透過台灣日常生活和五感體驗，展現台灣文化力，他歡迎所有的泰國讀者和僑胞，一起來體驗台灣文化盛宴。

Suchada Sahasakul會長表示，今年書展台灣為泰國讀者帶來了文化、文學、音樂、電影和高科技的文化內容，促進雙方交流，協會感到十分榮幸。此外，在與台灣籌備書展的過程中，深深感受到台灣的專業與認真，為今年的曼谷國際書展帶來如此豐富的文化饗宴，她由衷表示謝意。

泰國曼谷國際書展每年主題為「Open a Book, Open the World」，今年自3月29日至4月8日每日上午10時到晚上9時舉行，地點在詩麗吉王后展覽中心。本屆共有945個展位，台灣、泰國、德國、英國、伊朗、新加坡、加拿大等國470家出版社參展，預計參觀人次將達180萬。

(中時電子報)