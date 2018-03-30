3月30日三大報頭版要聞

2018年03月30日 07:27 中時電子報 綜合報導

@中國時報

藝人孫鵬與狄鶯的獨子、18歲台灣留學生孫安佐，在美國涉嫌揚言將在5月1日對就讀的高中開槍掃射，已被美國警方逮捕、並被控恐怖威脅罪名。孫被捕後否認意圖發動恐攻，稱僅是開玩笑，但賓州警方發現，孫安佐搜尋購買步槍的方式，並在他寄宿家庭房間內搜到軍用防彈背心、強力十字弓與弓箭、20發子彈等軍用品，宛如小型軍火庫。

中國天主教主教團副主席兼祕書長郭金才最近披露，陸梵雙方談判主教任命協議已至「最後階段」，最快可能本月底（31日）就簽訂協議。這是近期大陸天主教會方面首度公開披露陸梵建交進度，一旦雙方簽定協議，相當於搬開建交最大絆腳石。大陸外交部28日強調，中方對改善陸梵關係始終抱有誠意，也一直為此做出不懈努力，希望陸梵對話持續進行，並取得積極成果。

核二2號機跳機事件昨在立院遭到炮轟，立院國民黨團昨舉行記者會，藍委要求包括原能會主委謝曉星、經濟部長沈榮津及台電高層都應有人下台負責，行政院長賴清德更應立即向國會提出專案報告。

美國貿易政策「鐵三角」昨日相繼對大陸放話，商務部長羅斯（Wilbur Ross）強調，美國目標是要保護美國，反制大陸對智財權的竊取。貿易代表萊蒂澤（Robert Lighthizer）表示，將在大陸商品關稅生效前給出60天窗口期，6月前或不會開徵關稅。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）則明確指出美國的關稅法令，就是針對「大陸製造2025」。

@旺報

路透日前引用私人衛星公司的南海衛星空拍照稱，拍到解放軍海軍艦隊在南海操演「秀力量」，學者分析，美方人士雖說「甚為驚訝」，但其實大有隱情；除了是想對大陸進行戰略嚇阻，也是當習近平、金正恩出人意表召開高峰會後，華盛頓顏面大失，但不好公開發作，才用這張衛星照片「不著痕跡地還以顏色」。

兩韓代表29日上午舉行高級別會談，決定高峰會於4月27日於板門店南韓轄區「和平之家」舉行；雙方將於4月4日舉行工作會議，就禮賓、警衛與新聞報導等細節進行討論。大陸外交部發言人對此表示，中方樂見南北韓展開對話，改善相互關係，推進和解合作。

美國軍事專家法利（Robert Farley）為《國家利益》雜誌撰寫的文章中說，到2030年世界5大陸軍排名，依序是美國、中國、俄羅斯、法國和印度，將擁有全球最強陸軍。

第六屆巴塞爾藝術展香港展，過去5年已穩步成為國際關注的藝術博覽會，今年共計有來自32個國家、248個藝廊參與，陣容創新高之外，也顯示出西方社會對亞洲藝術市場的關注，而博覽會中「亞洲視野」展區更呈現亞洲地區獨有的歷史素材與主題，29日起開放一般民眾參觀。

@工商時報

據美國財經媒體CNBC周四報導，高盛基於市場對蘋果iPhone需求減弱，下修今年前二季iPhone銷量預測，預估今年第一季的銷量為5,300萬支，第二季估計達4,030萬支，蘋果恐面臨4,000萬支保衛戰。

景氣反轉了？台經院昨（29）日公布2月台灣製造業景氣燈號，從前一個月代表平穩的綠燈急轉直下，一口氣掉到代表衰退的藍燈，是去年6月以來亮出的第一顆藍燈；個別產業中，電腦、電子產品及光學製品等要角2月景氣燈號同樣出現藍燈。

中裕愛滋新藥獲美上市許可、益安創新醫材成功授權，大大加持生醫產業能量，將於7月18日～7月22日登場的生技月，可望大爆攤，且有重磅級大咖共襄盛舉！台灣生物產業協會事長李鍾熙表示，今年除有國際投資銀行、禮來亞洲基金（Lilly Asia Ventures）等機構來台媒合外，不排除邀請諾貝爾獎得主來「吸睛」。

行政院長賴清德昨（29）日宣示，將於4月中旬展開「產業交流互動」系列行程，持續強化整體經濟發展動能，並就推動的5＋2產業、新創事業，水電土地等五缺對策解決情形，親自聆聽產業界心聲及建言，盼營造良好投資環境，吸引台商回台投資。

(中時電子報)