影》洋基振奮！史坦頓開幕戰就雙響炮

2018年03月30日 07:38 中時電子報 盧品青

Giancarlo Stanton's stats as a Yankee:



Number of at-bats: 1️⃣



Number of HRs: 1️⃣pic.twitter.com/VyNTedLTgf — Sports Illustrated (@SInow) 2018年3月29日

歡迎來到洋基隊！全壘打王史坦頓(Giancarlo Stanton)披上洋基戰袍的首個打席就證明自己「3億男」的身價，他在開幕戰1局上面對藍鳥投手哈普(J.A.Happ)，逮住第2球的時速92哩的速球就揮成兩分砲。

藉著這支兩分砲，洋基一路領先到終場，然而比賽結束前史坦頓覺得還需要再立個威，他9局上又補了一發陽春炮，此外還有一支二壘打，總計單場4打點。開路先鋒賈登納(Brett Gardner)第7局也敲陽春炮，洋基6-1轟垮藍鳥。

由於藍鳥哈普是左投，洋基把3位右打重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)、史坦頓、捕手桑契斯(Gary Sánchez)排在二三四棒。賈吉4打數敲出2安，桑契斯也有1安1打點。

洋基賽弗瑞諾(Luis Severino)先發5.2局無失分獲勝投，藍鳥的韓籍牛棚投手吳昇桓也有登板1局無失分。

(中時電子報)