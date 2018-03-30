她爆4大關鍵！美國警憂恐攻先逮孫安佐

2018年03月30日 07:36 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐在美國因為持有十字弓、防彈背心、子彈等，被視為恐攻份子遭到逮捕。而狄鶯與孫鵬已經飛往美國救子，而最新進度是，夫妻倆決定10萬美金保釋金不付了，全因律師告知付了也不能換兒子自由；只是孫安佐聲稱會開槍是一句「玩笑話」，還是讓美國警方不敢鬆懈搶先逮人，擅於爆內幕的「廣告小妹」，就點出4大關鍵！

廣告小妹昨在網上點出4大關鍵，是美國警方無法容忍的重點，包含「孫安佐2月就帶了子彈到學校和同學炫耀」、「用學校iPad查詢如何購買AK-47及AR-15步槍」、「家裡藏有一套軍事防彈背心、可裝子彈的背包、強力弓弩與7弓箭、AK-47 及 AR-15 步槍的裝卸支架、20發9mm子彈、軍用滑雪面罩、絞首裝置」，最後加上他曾在網上po出手持火焰噴射器的影片，讓美國有關單位不敢輕忽。

由於美國近來槍擊案頻傳，更引發美國人上街爭取不能持槍的議題，孫安佐竟在敏感時刻大談開槍言論，儘管他強調是「玩笑話」，但美國方面恐怕無法接受。廣告小妹就說「光是瞧瞧孫公子的前科行為，我若是警察我也關切他。」

只是狄鶯在兒子被捕後出面喊冤，認為兒子的夢想是成為警察人員，也愛反恐小組，因此這些道具都是因為興趣才蒐集，但廣告小妹認為「狄鶯既然知道兒子愛槍械，也不做事前教育。」也該負部分責任，更點出「這些年美國校園對於軍事傾向是零容忍。」因此孫安佐要脫身恐得再等等。

(中時電子報)