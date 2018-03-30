「不太綠」？學者預言 侯友宜將成藍軍新共主

2018年03月30日 08:19 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

侯友宜高人氣，連北市議員參選人也掛上與他合照的看板，強打正義形象。（資料照片，林金池攝）

年底九合一選舉，新北市長是藍軍自恃最具勝算的一場選戰。現任副市長侯友宜辭職正式投入黨內初選，與前新北市長周錫瑋、前議員金介壽爭取國民黨提名。有學者觀察這場選戰，從不少藍軍新北市議員參選人爭相掛出與侯友宜合照看板看出端倪：侯友宜未來成為藍軍新共主的態勢儼然形成。

華夏科技大學商管學院院長高哲翰接受《蘋果》訪問指出，國民黨方面其實勝敗早已成定局，再來僅是如何團結一致對外的收場。以國民黨空前低迷的現況，新北市國民黨籍議員參選人與侯友宜合照看板林立，彷彿看到當年「不太綠」的蔡英文帶領綠營重振雄風的影子。

高哲翰分析侯友宜：鄉下小孩出身，極為一般的家世，市井話語特色，加上警界英雄形象，「不藍不綠」的行政風格，近似柯P的政治素人屬性，預料不但能贏得新北市長寶座，未來可望成為藍軍共主，帶領藍軍奪回執政地位。

高哲翰(右)預言候友宜將成藍軍新共主。(取自高哲翰臉書)

高哲翰經歷豐富，曾任中央警察大學教授、台灣警察專科學校講師，許多現任的警局長、分局長都是他的學生，他在個人臉書封面放上與候友宜的合照，展露兩人的「革命情感 兄弟情」。

(中時電子報)