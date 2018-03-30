陸美關係緊張 趙少康點出台灣真正要擔心的人是他

美國總統川普(左)、大陸國家主席習近平(右)。（圖左取自美聯社，右為本報系資料照）

友善列印
中時電子報
圖為白宮國安顧問波頓。（美聯社）

美國總統川普日前簽署行政命令，對大陸課徵近600億美元的進口關稅，世界兩大強權間的貿易戰儼然開打。對此，資深媒體人趙少康認為，陸美關係緊張，不僅《台旅法》快速通過，新上任的白宮國安顧問波頓，主張美軍重新入台部署，更多次公開表示支持台灣獨立，「面對這樣厚愛台灣的國家安全顧問，才是台灣真正需要擔心的重點方向」。

陸美貿易戰開打，行政院長賴清德日前在立法院施政總質詢時表示，台灣要能藉此得到「對台灣有利的事情」，好比台灣不希望把雞蛋放在同一個籃子，如果陸美貿易戰無法解決的話，勢必讓台商離開大陸前往美國，甚至回到台灣，因此陸美貿易戰有助分散台灣投資風險。然而這席話卻招來諸多批評。

近日國際間除了陸美貿易戰外，日前北韓領導人金正恩閃電訪陸引發全球關注，緊接著在4月與南韓總統文在寅會面，美國總統川普也預計在5月與金正恩會談。而安倍晉三擬在4月17日至19日赴美訪問，並搶在川金會前，先於18日與川普展開會談。

對此，趙少康在《蘋果》論壇中指出，大國之間高來高去，幾大之間難為小，台灣沒有撈到什麼好處，卻可能先受池魚之殃，如中美貿易大戰。對於賴清德稱「陸美貿易戰可以讓台商分散投資」，趙說台商面臨重大危機，行政院長不設法減少他們的損失，還隔岸觀火淨說風涼話。

陸美關係緊張，不僅《台灣旅行法》快速通過，新上任的白宮國安顧問波頓（John Bolton），主張美軍重新入台部署，更多次公開表示支持台灣獨立，而且美國應立即承認台灣。趙說面對這樣厚愛台灣的國家安全顧問，才是台灣真正需要擔心的重點方向。

(中時電子報)

狄鶯子被捕 葉毓蘭：做父母的 別再寵孩子了

「不太綠」？學者預言 侯友宜將… 金小胖的如來神掌！老謝：玩轉陸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。