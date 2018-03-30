陸美關係緊張 趙少康點出台灣真正要擔心的人是他

2018年03月30日 08:29 中時電子報 謝雅柔

圖為白宮國安顧問波頓。（美聯社）

美國總統川普日前簽署行政命令，對大陸課徵近600億美元的進口關稅，世界兩大強權間的貿易戰儼然開打。對此，資深媒體人趙少康認為，陸美關係緊張，不僅《台旅法》快速通過，新上任的白宮國安顧問波頓，主張美軍重新入台部署，更多次公開表示支持台灣獨立，「面對這樣厚愛台灣的國家安全顧問，才是台灣真正需要擔心的重點方向」。

陸美貿易戰開打，行政院長賴清德日前在立法院施政總質詢時表示，台灣要能藉此得到「對台灣有利的事情」，好比台灣不希望把雞蛋放在同一個籃子，如果陸美貿易戰無法解決的話，勢必讓台商離開大陸前往美國，甚至回到台灣，因此陸美貿易戰有助分散台灣投資風險。然而這席話卻招來諸多批評。

近日國際間除了陸美貿易戰外，日前北韓領導人金正恩閃電訪陸引發全球關注，緊接著在4月與南韓總統文在寅會面，美國總統川普也預計在5月與金正恩會談。而安倍晉三擬在4月17日至19日赴美訪問，並搶在川金會前，先於18日與川普展開會談。

對此，趙少康在《蘋果》論壇中指出，大國之間高來高去，幾大之間難為小，台灣沒有撈到什麼好處，卻可能先受池魚之殃，如中美貿易大戰。對於賴清德稱「陸美貿易戰可以讓台商分散投資」，趙說台商面臨重大危機，行政院長不設法減少他們的損失，還隔岸觀火淨說風涼話。

陸美關係緊張，不僅《台灣旅行法》快速通過，新上任的白宮國安顧問波頓（John Bolton），主張美軍重新入台部署，更多次公開表示支持台灣獨立，而且美國應立即承認台灣。趙說面對這樣厚愛台灣的國家安全顧問，才是台灣真正需要擔心的重點方向。

(中時電子報)