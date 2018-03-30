NBA》老隊員爆料：馬刺藉帕克羞辱里歐納德

2018年03月30日 08:45 中時電子報 盧品青

馬刺現在究竟是怎麼回事？先是不斷傳出內部矛盾，然遭ESPN「沃神」爆料之後他們又口徑一致地強調沒有不和。已退役的前馬刺球員史蒂芬傑克生(Stephen Jackson)此時又提出大膽的理論：這一切都是總教練帕波維奇(Gregg Popovich)的陰謀，他要逼走里歐納德(Kawhi Leonard)。

日前控衛帕克(Tony Parker)告訴媒體說：「我也經歷過大腿受傷，我那時候的腿傷比里歐納德還要嚴重100倍，但是我也挺過來了。」史蒂芬傑克生直指這段發言話中帶刺，顯然是給里歐納德難看。

史蒂芬傑克生說：「我認識帕克，他是個自私的人，但要公開鬥爭里歐納德，他還沒這個膽量。吉諾比利(Manu Ginobili)也沒這個膽量。肯定是上頭授意要他們這麼做的，也就是帕波維奇。帕波維奇透過球員的嘴來逼走里歐納德。」

史蒂芬傑克生說：「帕克這種行為極度沒品，我再也不尊敬這個人。里歐納德話不多，但他遠比你們想像的聰明，沒人比他更想打球，他很清楚馬刺正試圖逼走他。」

里歐納德本季只打了9場比賽，他生涯從未缺陣這麼久，他的合約明年才到期，如果馬刺今夏開出傳言中的5年2億美元，那當然很好。如果馬刺對他不義，那他做了這麼多年的模範生，他是應該要為自己打算一下了。

馬刺王朝的元老艾略特(Sean Elliott)則認為帕波維奇不是那樣的人，「帕總與里歐納德關係一向很好，他們絕對沒有不和。」

(中時電子報)