邁向無櫃檯化 浙江首創支付寶雙重資安保護提領公積金

支付寶在杭州首創以臉部識別結合眼紋提領公積金，浙江省將加快推動「員工辦事零跑腿、申報材料零紙張、業務審核零時限」的無櫃檯化服務。(圖/翻攝支付寶官網 107年3月30日）

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中時電子報

據新華社28報導，中國大陸在浙江省直屬單位提撥公積金的員工，27日起可使用支付寶辦理無房提領、離職退休提領、本市本人購屋提領公積金等業務，這項服務在中國大陸是首次開辦。

據浙江省公積金中心資訊部門負責人透露，該業務僅開辦兩天，用支付寶提領公積金的人數，超過實體營業處提領人數10倍有餘。

「要讓民眾一次都不用跑，首先要解決兩件事，一是讓民眾不用攜帶各種資料上門辦理，二是能讓民眾在手機上證明『我就是我』。『據浙江省直公積金中心資訊部門負責人介紹，目前，浙江省直公積金中心和房管局等機構的資料已經連結，可以及時查詢申請人在本地是否有房產，』把業務搬上網路不難，但如何確定電腦、手機的另一端的就是客戶本人則需要考量。」

為確保安全，浙江省主管機關在支付寶實名制的基礎上，再增加了「臉部辨識」認證技術，從而確保是用戶本人在辦理。支付寶技術專家表示，目前臉部辨識技術已經達到「金融級」的準確度和安全性，準確率超過99.6%，結合「眼紋」等多因素驗證後，準確率能達到99.9%。

據新華社記者實際操作，在支付寶選擇「城市服務」，依次點擊「公積金」-「公積金查詢提領」-「浙江省直單位公積金」後，「臉部辨識」即可辦理提領，然後就可以等待公積金入帳了，全程操作僅需幾分鐘。

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民眾「一次都不用跑」的便利背後，是「放管服」改革（編按：放：下放行政權、管：創新和加強監管、服：減少對市場干預）的不斷深化。「最多跑一次」是第一步，下一步我們要實現「完全免出門」。「、浙江省直公積金中心資訊部門負責人表示，在確保資金安全的前提下，將加快推進「員工辦事零跑腿、申報材料零紙張、業務審核零時限」的無櫃檯化服務。

(中時電子報)

文章來源：浙江率先實現支付寶提領公積金 群眾“一次都不用跑”

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