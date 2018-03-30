心臟病患逃兵經常掛急診 乖乖做電燒手術獲治

病患於體內裝心臟節律器。（成大斗六分院提供）

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黃鼎鈞醫師說明心律不整的各種情況（周麗蘭攝）

一名老阿伯經常心律不整，醫師建議做心臟電生理檢查及電燒灼手術，他總是退避三舍不願回診，以至於經常掛急診，半年前他昏倒後重摔頭破血流，幸好沒有內出血，乖乖的接受電燒手術，手術隔天就順利出院。

成大斗六分院醫師黃鼎鈞表示，劉阿伯是屬於典型心臟電力系統「多1條電線」的病人，在某些狀況下發生「燒打電（台語音）」後，就開始心跳變快變急促，血壓降低，合併昏厥現象。

黃鼎鈞表示，部分病人藥物治療可獲得不錯的療效，如病人不想吃藥，或無法忍受藥物副作用，電生理檢查暨傳統電燒手術能夠提供良好的治療效果。

劉阿伯最後決定接受電燒手術，歷經約一個小時的檢查和手術後，隔天順利出院，門診追蹤半年迄今，都沒有再復發。

黃醫師表示，電生理檢查暨傳統電燒手術，會經由鼠蹊部及頸部的靜脈置放可以記錄電氣活動的電線，嘗試用電刺激誘發出心律不整，確定心律不整的迴路後，再實行傳統電燒手術。

黃鼎鈞以馬達來比喻心臟，馬達要運轉要靠發電機啟動並藉由電線，把電力傳達到心臟各個部位，心跳過緩可能是因為老化或某些疾病造成心臟內發電廠或電線受損，如經心臟科醫師研判其受損已不可能再回復，就需要體內「裝電池及電線」的心臟節律器來改善。

(中時)

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