60分鐘》買菜趣 傳統市場新革命

2018年03月30日 09:10 中時電子報 中視新聞

年輕人進駐 新竹東門市場白天夜晚都熱鬧

「愈來愈多年輕人在東門市場開店，又有政府推動，我覺得有商機！」海神丼飯業者韋昌輝去年進駐新竹東門市場，從路邊攤發跡到現在擁有店面，晚餐時刻，不少饕客到這尋找巷弄美食，新竹市府產業處處長吳甲天直言：「我們一直在想怎麼活化市場，但最早把活力帶進來的是這些青年店家。」扭轉傳統市場又髒又臭的刻板印象，如何讓年輕人走進去是關鍵，結合科技和文創，「傳統市場新革命」已經在各地展開，2017年新竹將東門市場三樓，打造為青年創業基地，讓老市場風華再現。

行動支付要打進傳統市場缺誘因。(中視提供)

市場行動支付使用率6% 缺租稅獎勵誘因

買菜用嗶的可行嗎？台北市天母士東市場2017年底引進行動支付服務，買菜可刷悠遊卡，未來信用卡也要進駐，但根據資策會2017年調查，夜市加傳統市場的行動支付使用率不到6%，民眾消費習慣難改變，攤商不願裝機更是主因，攤商直言：「我們做生意屬於現金交易，採購的東西隔天就要繳貨款，哪有錢押在公司。」還有攤商憂心用行動支付政府更能掌握營收，恐衍生課稅問題，前金管會主委曾銘宗建議：「應該以租稅獎勵措施，例如用行動支付的中小企業5年或10年不查稅，誘使他們用行動支付。」淡江大學財務金融系教授李沃牆表示：「韓國1994開始推行動支付，曾祭出2.6%租稅獎勵，20年過去南韓使用行動支付占七成，稅收從13億成長到近52億。」

八年級生施銘林賣雞蛋 跳脫傳統思維。(中視提供)

傳統市場進駐百貨 年輕攤商接手家業

「我從小揀雞蛋揀到怕，會讀書是因為不想再撿雞蛋，立志坐辦公室！」81年次農家子弟施銘林當過一年多的公務員，最後回到台中第六市場賣雞蛋，不走傳統路線，常分享農務知識給消費者，他直言：「我家雞蛋愈大顆愈便宜，因為大顆雞蛋都是老母雞生的，所以不要以為買到大顆是賺到。」台中第六市場是開在百貨裡的傳統市場，保有市場人情味，但硬體空間設施比照超市，吸引年輕人進駐，金典綠園道商場總經理陳懷呈說：「我們希望攤商能提升，還特別請攤商上美學課程。」

智慧科技農業將是台灣方向。(中視提供)

竹北市場肉販改硬體設備 鞏固食安獲肯定

新竹竹北市場2007年也展開轉型與再造，從硬體設備改善開始，豬肉販引進低溫無塵抑菌作業環境，肉鋪老闆娘說：「若沒有溫控設備，台灣溫度夏天快40度，黴菌孳生很快，硬體設備非做不可。」2017年竹北市場有四個攤位獲得經濟部「樂活名攤」肯定，從一顆星到三顆星，擦亮市場招牌！

智慧雲端科技 台灣農業邁精緻國際化

智慧科技農業是時勢所趨，農業大縣雲林縣蔬菜產量全台第一，位在西螺的太陽生鮮目前和超過百個農場契作，將現採蔬果以真空預冷方式延長保鮮期，董事長蔡易成表示：「現代人希望買到的不只是一把菜，而是安全清潔、有來源的商品。」雲林麥寮鄉農會結合雲科大團隊和當地農民，建立雲端農業實驗室，透過科技智慧管理，讓生產更有效率，精緻化與國際化是台灣農業未來要走的路。「買菜趣 傳統市場新革命」完整內容請鎖定3月31日(六)下午1點《中視60分

(中時電子報)