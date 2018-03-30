狄鶯兒嘴炮要射擊學校 486先生：誰知他會不會真幹

2018年03月30日 09:20 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

「486團購網」執行長陳延昶今在臉書po文。翻攝臉書「486團購網」

孫鵬狄鶯兒子孫安佐在美國揚言要在5月1日「射擊」就讀的邦納普倫德加斯特天主教高中，居所被搜出子彈快速裝彈器以及上賞尋找如何購買AK47等槍械被美國警方逮捕，孫安佐否認恐攻，狄鶯也說是兒子開玩笑的嘴砲。「486團購網」執行長陳延昶今在臉書po文表示，可能有不少人不認為這是在打嘴炮，誰知道他買到槍之後會不會真幹。

有二個孩子的陳延昶說，從兒子女兒小學時他常講一些案例，就是發生過幾個白癡要出國旅行在機場航空公司櫃臺，當櫃臺問行李有無打火機易燃物品時，自以為風趣幽默的說有炸彈，結果被立即通報警察被逮捕，然後吃上官司之外旅行也泡湯。

他在兩個孩子從小就告知什麼話可以講，什麼話不能講。或者生活中朋友、同學發生什麼事情時，就必須要去關心以及教導如何安慰，例如看到班上有霸凌同學時，該如何面對與處理。

他說，我們當父母，不是小孩生下來，藉口工作忙碌，只給錢然後只看學校考試分數，而是要真正去教導孩子真實生活中各種觀念與生活知識、技能以及價值觀。他希望這事情能有好的結果，給孩子這個教訓非常沈重。各位父母，要趕快告誡孩子之外，也要多關心孩子陪伴孩子。

網友紛說中肯，孩子需要真心陪伴、好好教導，也有網友說，那種過機場無聊喊炸彈的，三不五時就會有，但是大腦動一動就知道這種話不能講。

(中時電子報)