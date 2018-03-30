全球首例! 東南亞玩一夜情 男子罹超級淋病

出國旅遊玩一夜情，一英國男子罹患抗藥性強的超級淋病。此為示意圖。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

喜歡玩一夜情的人當心了，進行不安全性行為，有可能染上超級淋病！一名英國男子赴東南亞旅遊，因為和初識女子有染，一個月後發現罹患兩種抗藥性的淋病，診治醫師稱，此病患罹患超級淋病（super-gonorrhoea），為全球首例！

英媒BBC報導，該男子在英國有固定性伴侶，男子發病後其伴侶接受檢測，所幸呈現陰性反應。不過，男子一夜情付出的代價，第一、二種投藥無效，他必須接受第三種治療，目前在正等待治療的結果。

英格蘭公共衛生署表示，淋病的主要治療方式，是使用 抗生素頭孢曲松（ceftriaxone）及阿奇黴素（azithromycin），但目前無法對治該男子的淋病， Gwenda Hughes博士表示，「這是首宗對兩款抗生素，以及其他常用抗生素，展示如此高抗藥性的個案。」 WHO及歐洲疾病預防管理中心已認證此為全球首例。

這種超級淋病有何可怕之處？醫師表示，淋病是由稱為淋球菌（Neisseria gonorrhoeae）的細菌引起，它可經由陰道、口腔和性傳染。發病者性器官會分泌黃、綠色液體，且解尿時出現疼痛感或出血，如果忽略治療，患者可能出現不孕、盆腔炎。若是懷孕女性感染，會將淋病傳染給胎兒。

(中時電子報)

文章來源：Man has 'world's worst' super-gonorrhoea

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