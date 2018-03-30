使英語成為生活工具 雲林國小將英語融入美術課

雲林國小搭上教育部「沉浸式英語教學特色學校」列車，是雲林縣第一、也是唯一一所，圖為該校外師上課情形，很吸引小朋友。（雲林國小提供）

友善列印
中時

雲林國小除了校內設有全縣各國小共用的英語村，校方推動英語活化不遺餘力，使英文成為小朋友日常生活中有用的工具，本月獲教育部補助把英語融入美術課，將是雲林縣第一所、也是唯一一所「沉浸式英語教學特色學校」。

連續2年獲得地方教學卓越獎肯定的雲林國小，在全縣英語學藝競賽中拿下三冠王佳績，英語教學團隊設計社區英語村實境課程，讓學生到超商、五金行、早餐店也能開口講英語。

雲林國小因設有英語村，外師經常在校園走動，小朋友經常有機會使用有限的單字自創語言和外師聊天。

教務主任朱繪文表示，以自己的學習歷程j為例，英文考試成績不錯，但看到外國人還是有壓力，英語學習環境很重要，因此希望學生能活用，不會錯覺考試才用得到英文。

朱繪文說，教育部推動的「沉浸式英語教學」計畫與該校的理念相近，加上該校師資穩定、英語教學團隊動能很強而送件申請。

教育部沉浸式英語教學計畫是把英語融入美術、體育、彈性課程，不得聘用外籍師資，雲林國小選擇把英語融入美術。

雲林國小目前是雲林縣唯一一所獲得「沉浸式英語教學特色學校」補助方案的學校。

朱繪文主任表示，該校三年級每周有兩堂美術課，美術老師將與英語老師共同備課，第一堂課美術老師用平常方式教導概念，第二堂課英語老師以全英語再上一次，全英語上課不僅是聽老師講而已，最終目標是孩子能夠用英語跟與人互動。

校長魏國賢表示，這項補助計畫到107學年度為止，不論後年還會不會有補助，都會盡力從三年級到六年級都實施，讓英語變成孩子們的日常生活工具。

(中時)

狄鶯兒嘴炮要射擊學校 486先生：… 大台北也能看超萌「火金姑」！動…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。