使英語成為生活工具 雲林國小將英語融入美術課

2018年03月30日 09:38 中時 周麗蘭

雲林國小除了校內設有全縣各國小共用的英語村，校方推動英語活化不遺餘力，使英文成為小朋友日常生活中有用的工具，本月獲教育部補助把英語融入美術課，將是雲林縣第一所、也是唯一一所「沉浸式英語教學特色學校」。

連續2年獲得地方教學卓越獎肯定的雲林國小，在全縣英語學藝競賽中拿下三冠王佳績，英語教學團隊設計社區英語村實境課程，讓學生到超商、五金行、早餐店也能開口講英語。

雲林國小因設有英語村，外師經常在校園走動，小朋友經常有機會使用有限的單字自創語言和外師聊天。

教務主任朱繪文表示，以自己的學習歷程j為例，英文考試成績不錯，但看到外國人還是有壓力，英語學習環境很重要，因此希望學生能活用，不會錯覺考試才用得到英文。

朱繪文說，教育部推動的「沉浸式英語教學」計畫與該校的理念相近，加上該校師資穩定、英語教學團隊動能很強而送件申請。

教育部沉浸式英語教學計畫是把英語融入美術、體育、彈性課程，不得聘用外籍師資，雲林國小選擇把英語融入美術。

雲林國小目前是雲林縣唯一一所獲得「沉浸式英語教學特色學校」補助方案的學校。

朱繪文主任表示，該校三年級每周有兩堂美術課，美術老師將與英語老師共同備課，第一堂課美術老師用平常方式教導概念，第二堂課英語老師以全英語再上一次，全英語上課不僅是聽老師講而已，最終目標是孩子能夠用英語跟與人互動。

校長魏國賢表示，這項補助計畫到107學年度為止，不論後年還會不會有補助，都會盡力從三年級到六年級都實施，讓英語變成孩子們的日常生活工具。

(中時)