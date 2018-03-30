金小胖的如來神掌！老謝：玩轉陸美兩大強國 算世界奇蹟

美國總統川普（右）與北韓最高領導人金正恩（左）。（圖/美聯社組合照）

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中時電子報
/整理報導

北韓積極發展核武以及彈道飛彈，領導人金正恩的一舉一動都備受關注，近期他赴中國大陸訪問，5月還將與美國總統川普會談，使得北韓在國際間的關鍵地位顯著提高。對此，財信傳媒董事長謝金河認為，「一個小國把陸美兩大強國弄得團團轉，這根本堪稱是世界奇蹟！」

謝金河以「金正恩的如來神掌」為題在臉書發文指出，過去1年來，北韓的核武威脅，一直是地緣政治最大風險的不定時炸彈，金正恩的極權統治，殺人如麻、窮兵黷武，一直是外界對他的刻板印象，但跨入2018年，這個年輕的胖小子主動出擊，令人刮目相看。

謝金河分析，北韓近來對南韓拋出橄欖枝，從平昌冬奧會，南北韓共組隊伍，雙方派出談判代表，就可以看出端倪，接著金正恩主動要求與川普會談，這個舉動終於引來國家主席習近平出手。

謝金河說，金正恩的神秘旅程，一直到他返回北韓，大陸的媒體才全面揭露，為眼前正陷入緊張關係的陸美貿易戰帶來更多的變數。謝金河提及，金正恩見到習近平主席後，4月28日要與南韓總統文在寅會談，接著是5月的川普與金正恩的高峰會。

「一個小國把中美兩大強國弄得團團轉，這堪稱是世界奇蹟，尤其是金正恩的年紀。」謝金河文末強調，如果北韓問題在5月落幕，那麼下一個台灣的問題會不會接棒演出？不知小英總統是否做好了準備？

(中時電子報)

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