打造電子城牆！中市副議長張清照爭取路口監視器奏效

2018年03月30日 09:39 中時 盧金足

路口監視器設置費用不貲，每組至少4、50萬元。（盧金足攝）

梧棲頂寮里里長鐘金水說，裝設路口監視器費用高，「張副議長2年內爭取設置33個，很不容易！」讓地方感受安全保護。（盧金足攝）

建構大台中地區電子城牆，台中市議會副議長張清照為地方謀福利，也為社區安全爭取口監視器，發揮「全都錄」效果，2016、2017年向台電電協金爭取近2000萬元，全數用在清水、沙鹿、梧棲33個重要路口設置監視，維護海線治安及交通，有監視器有才有真相！

為有效改善治安，市府逐步增加建置密度，發揮預防、嚇阻犯罪行為及蒐集犯罪跡證功效，但路口監視器設置費用不貲，每組至少4、50萬元。

路口監視器猶如警方與民眾的眼線，它可能是唯一能證明事件的證據，也是維護治安的利器，但路口監視器設置費用不貲，需要5到6組鏡頭，多角度記錄行經的車輛、車牌及全景，有助於釐清交通肇事責任及遏止犯罪，近幾年警方依路口監視器破的刑案比率越來越高。

台中市29個區爭相爭取設路口監視器，但市府預算有限，清水、沙鹿、梧棲2017年市府僅設置8個路口監視器。

張清照強調，台中港區有機場、港口及多處國道匝道，位居南來北往交通樞鈕，應該裝置更多路口監視器，以維護海線治安及交通。

「2016及2017年爭取台電電協金約2000萬元，全數用在設置路口監視器共33組！」張清照表示，2016在清水、沙鹿、梧棲等18個重要路口設置，於2017年9月底設置完成。2017年爭取在清水11處、梧棲3處、沙鹿1處共15處重要路口，2018年6月市府將施工設置。

梧棲頂寮里里長鐘金水說，裝設路口監視器費用高，「張副議長2年內爭取設置33個，很不容易！」台電電協金有的用來辦活動，張清照全數用來裝路口監視器。

「足甘心！」清水西寧里里長王慶源感謝張清照成功爭取在五權東路及五權東路48巷口設路口監視器，這裡常發生車禍，設置路口監視器之後，西寧國小學童上下學更有保障。

除這兩處路口之外，張清照2017年爭取的另13處路口監視器將於今年月施工，分別在清水區南華路、南路華90巷口；五權路、中央路口；中社路、藝術街口；大街路、觀音巷口；頂三庄路、頂三庄路86巷口。

此外，鎮新路、海濱路口；吳厝街180巷口、吳厝六街；文昌街、中山路口；民有路、民享路口；中央路41巷口。梧棲區中央路一段、中央路一段683巷口；自強一街、自強一街114巷口及沙鹿區福至路268巷、福至路口。

(中時)