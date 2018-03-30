大台北也能看超萌「火金姑」！動物園賞螢活動報名中

2018年03月30日 09:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

漫天飛舞超夢幻！春夏來賞超萌「螢火蟲」！3-5月是台北市立動物園觀賞螢火蟲最佳的季節，屬於季節限定的「107戀戀火金姑」親子體驗營活動自4月21日到5月6日，逢周末假日夜間共舉辦6梯次，每梯次限額45名，明天(3月31日)上午9點起開放網路報名，詳情請上動物園網站 瀏覽課程簡章。

由專家帶領螢火蟲觀察及棲地生態探索，讓參與者學習螢火蟲的知識以及環境保護的重要性。（台北市立動物園提供）

對生活在大台北都會區的民眾而言，動物園是交通便捷、有妥善規劃，能讓親子寓教於樂的環境教育學習場域。位於昆蟲館後方的蟲蟲探索谷，也因為長期謹守不灑殺蟲劑的政策，每年春夏和夏秋之際，夜間只要靠近潮濕山邊或溪溝、水池附近，就不難發現令人驚喜的閃閃螢光。

動物園特別選在4-5月螢況最佳時機，推出 6 梯次「107 戀戀火金姑」親子體驗營，希望藉由專家帶領的螢火蟲觀察及棲地生態探索，讓參與者學習到愛護螢火蟲的知識以及環境保護的重要性。

螢火蟲必須棲息在沒有化學藥劑污染及人為過度干擾的環境（黑翅螢）。（台北市立動物園提供）

螢火蟲必須棲息在沒有化學藥劑污染及人為過度干擾的環境，其中許多種類的雌蟲又沒有飛行能力，所以棲息地若遭受污染或破壞，往往造成當地族群的減少甚至滅絕，因此螢火蟲是很重要的環境指標。

蟲蟲探索谷長期謹守不灑殺蟲劑，每年春夏不難發現令人驚喜的閃閃螢光。（台北市立動物園提供）

當螢火蟲從某地消失，就是在警示我們環境被干擾、破壞，不只螢火蟲受害，居住在這裡的人們也同樣受影響。

台灣環境維護良好的鄉間，幾乎整年都有機會看到螢火蟲，除了3-5月的螢火蟲旺季外，6-8月有脈翅螢屬，9-11月有窗螢屬，12月到2月有短角窗螢屬，只是數量上不像3-5月以成蟲現身的黃緣螢、黑翅螢、紅胸黑翅螢等的數量這麼龐大。

3-5月以成蟲現身的黃緣螢。（台北市立動物園提供）

住在都會區的民眾，多半無緣一睹螢火蟲群集發光美景，所以千萬別錯過動物園季節限定的「107戀戀火金姑」親子體驗營，3月31日上午9點開放網路報名，額滿為止。

(中時電子報)