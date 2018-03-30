狄鶯子被捕 葉毓蘭：做父母的 別再寵孩子了

2018年03月30日 09:52 中時電子報 謝雅柔

藝人孫鵬與狄鶯的獨子、18歲台灣留學生孫安佐，因在美國涉嫌揚言恐攻被逮捕，並被控恐怖威脅罪名。亞洲警察學會秘書長葉毓蘭指出，美國的法律非常嚴厲，有些時候為了要發揮嚇阻效用，還有未成年犯可以當作成人犯受審。她感嘆表示，在台灣，就算18歲以上的青年犯罪觸法，法官們總會上窮碧落下黃泉，幫找脫罪理由。

孫安佐在美國涉嫌揚言恐攻被逮捕，並被控恐怖威脅罪名。孫被捕後否認意圖發動恐攻，稱僅是開玩笑，但賓州警方在寄宿家庭房間內搜到軍用防彈背心、強力十字弓與弓箭等軍用品。

對此，葉毓蘭指出，台灣的孩子一直都是在父母無所不在的保護下長大。她說18歲的孩子涉世未深，很多知識都是從電玩、電競、網路上取得，「這樣的孩子，在父母或叔叔伯伯眼裡，都是乖孩子，但是哪知道現實世界與虛擬網路中習得的，天差地別」。

葉毓蘭說美國的法律非常嚴厲，很多時候為了要發揮嚇阻效用，還有未成年犯可以當作成人犯受審的案例，「更別說這是怒犯天條的蠢行」。葉說在全國已經為了校園槍擊案氾濫走上街頭的此時，對槍枝進校園是完完全全的零容忍。

反觀台灣，葉毓蘭說就算18歲以上的青年犯罪觸法，法官們總會上窮碧落下黃泉，幫他們找脫罪的理由。詐騙當車手是打工、吸毒小事、運毒更是無妨，因為法官都會想方設法給他們緩刑，「連運毒幾百公斤，也可以緩刑，直到這些孩子離開台灣，必須要進入殘酷的現實世界」。

葉舉例，印尼現在有100多名台灣人因為運毒蹲大牢，還有11名被判死刑。「他們中有不少年輕人，以為運個安非他命沒什麼，了不起像台灣詐騙犯搭個飛機回台灣，落地後就可以回家了」。葉直言，外面的真實世界，現實很殘酷，法律制裁很嚴厲。「做父母的，別再寵孩子了，教教他們什麼是責任、什麼是法律吧！」

(中時電子報)