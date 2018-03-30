丟臉！2台女穿球鞋登波蘭雪山受困 Call直昇機救下山

2018年03月30日 10:02 中時電子報 張國欽

台灣2名女子日前赴波蘭南部挑戰塔特拉山脈（Vysoké Tatry），但她們未備妥登山裝備就前往，僅穿著輕薄衣物與球鞋就去登雪山，結果受困雪中無法行走，後來被其他遊客發現請求救援，才靠著波蘭當局出動直升機送下山就醫。

波蘭當地媒體有報導這起二台女受困被救下山意外，國外網友對2人的行為留言酸說：「實在太蠢了！」、「直升機的費用該由誰出？」、「應該要強制保險，避免這種事一再發生！」。

塔特拉山脈（Vysoké Tatry）位於波蘭與斯洛伐克之間，，是當地相當受歡迎的冬季度假勝地，也相當受到外國遊客歡迎。據外媒《GAZETA KRAKOWSKA》29日報導，2名自稱來自台灣的女子，被當地遊客發現困在卡斯普羅維峰（Kasprowy Wierch）約800公尺處，全身凍僵無法動彈，苦等2小時後才被其他人發現並請求救援，但當救援人員到達時，有位女性因嚴重凍傷無法自行移動，便出動直升機緊急送下山就醫。

救援團體TOPR人員表示，這兩名台灣女子都只穿著輕便衣物與普通的運動鞋，根本無法在雪中行動，當他們到達救援時，其中一人已無法行動，另一位狀況稍好，則移動到安全地點救置。一名救難人員表示，這兩位台灣女子穿的運動鞋在熱帶國家，也許可當成登山鞋，但在冬季的波蘭完全不適用。

(中時電子報)