小英赴花蓮拚觀光 傅崐萁：早上才接到通知

總統蔡英文到花蓮拚觀光，與花蓮縣長傅崑萁同台。(曾薏蘋攝)

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總統蔡英文到花蓮拚觀光，與花蓮縣長傅崑萁同台。(曾薏蘋攝)
總統蔡英文到花蓮拚觀光，與花蓮縣長傅崑萁同台。(曾薏蘋攝)
總統蔡英文到花蓮拚觀光，與花蓮縣長傅崑萁同台。(曾薏蘋攝)

花蓮地震發生後，蔡英文總統今(30日)首度率媒體團參觀花蓮產業，第一站來到「阿美小米文化館」，卻傳出花蓮縣長傅崐萁今天早上八點多才接到總統府通知，臨時趕來；傅崑萁說，今天上午八點多才接到總統府副秘書長通知，不過元首到地方來，都能了解相關行程並且掌握，地方一些不必要的行程，他都盡量排除，這次百業待興的時候，地方首長更要表達歡迎，今天一切以觀光為主。

蔡英文赴花蓮觀光 買了四千元麻糬

總統府人員透露，因為今天是以觀光為主，縣長說今天也說是以觀光為主，總統不是去市政府，「總不能買麻糬就要叫人家到」。

此外，被問到，與蔡總統見面是否會感到尷尬？傅崑萁說，過去這段時間大家不要覺得尷尬，確實會有很多事情，會越講越清楚，未來國家的災難，會有一套很完整的機制，希望國家來訂定，這是我們共同的目標，「我可以受傷，國家不可以受傷」。

待會是否會和總統說這些？總統這次是來行銷觀光，先把如何振興先做好，這才是當務之急。

傅崑萁今天一到第一站等蔡總統，媒體詢問，總統今天來，只陪第一個行程嗎？傅崑萁表示，地方百廢待興，但是元首來，觀光行銷，當然要來迎接，接下來他就要投入公務當中。

被問到所謂府方早上才臨時「通知」；傅崑萁說，元首到地方來，他們都能了解相關行程並且掌握，地方一些不必要的行程，我們都盡量排除；這次百業待興的時候，地方首長更要表達歡迎。但今天一切以觀光為主。

新北市長朱立倫今天也到花蓮振興經濟，媒體詢問，朱市長今天是否有通知？是不是有比較早通知？傅崑萁笑笑點頭說，這沒有比較早晚的問題。

(中時)

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