讓F-35與F-16同價？ 美軍擬施壓洛馬大砍戰機售價

擔心售價過高、美國空軍擬再向洛馬施壓，要求F-35戰機降價。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據美國防衛新聞（Defense News）報導，美國日前批准新年度國防預算，其中包含採購至少90架新F-35戰機（F-35 Joint Strike Fighter），但戰機過於昂貴的價格，仍是美國軍方最頭痛的一點。空軍高層表示，他們將展開新一輪的談判，希望能說服製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin），讓F-35戰機的售價降低至與前一代F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）相同等級。

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空軍幕僚長哥德費恩將軍（Gen. Dave Goldfein）表示，「我們的終極目標，是要讓令外界詬病的高價F-35戰機，能與四代機種相同價錢。未來數年間我們仍持續採購新戰機，但所有細節都仍處於未定數。」據美國媒體透露，軍方將對洛馬提出，人事與供應商成本控管的要求，以求戰機總價降低。

全球知名度極高的F-16戰機，未來將成為美國空軍F-35戰機議價的標準？（圖/美國空軍）

F-35戰機是美軍與其盟友最新一代的隱形戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型則屬於海軍的短場起降戰機，而C型則是新一代航母艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發，目的是要取代當前的F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-18「大黃蜂」戰機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet）。

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架。

(中時電子報)

文章來源：US Air Force aims to lower F-35 sustainment costs to that of an F-16

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