被訴洩密案 馬英九拉蔡英文背書 作無罪答辯

前總統馬英九（中）遭控教唆洩密案30日二審高等法院再度開庭審理。馬英九在支持者的加油聲下，面帶微笑步入高院。(杜宜諳攝)

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前總統馬英九被訴洩密案，台北地院判他無罪，高院30日召開審理庭，馬出庭應訊引蔡英文總統邀集五院院長進行司法改革為例，強調他當時跟蔡英文一樣，都是在進行總統對憲法的承諾，行使院際調解權沒有洩密，沒有犯罪。

庭訊一開始蒞庭檢察官陳述上訴要旨，指稱馬在2013年8月31日將前立法院長王金平司法關說案報告，洩漏給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強；9月4日 再教唆黃世銘將報告交付江宜樺，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法等4罪。

檢察官指馬英九有罪，但北院卻以總統行使「院際調解權」將馬判處無罪，北院判決是錯誤的；馬英九隨即起身答辯，審判長江振義諭知坐著講就可以，但馬堅持站著陳述，他慷慨激昂的表示「我無罪」，並講述自己的答辯。

馬英九說，本案包括自訴部分，至今共有7位法官、3次判他無罪，當時因為立法院長等人涉及集體關說司法個案，總統必須處理即將發生的政治風暴，他才請行政院長及總統府副祕書長共同會商解決之道，以「最大限縮、最小侵害」處理危機。

馬英九話鋒一轉舉蔡英文總統前年召開司改國是會議，也是對外稱「院際調解權」是總統的憲政責任，馬英九說，他與蔡英文的實例，都是為了實踐及創造憲政慣例，總統面對司法關說案的憲政危機，難道是什麼都不應該做，只能回家睡大覺?

(中時)

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