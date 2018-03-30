花蓮拚觀光第一站 蔡總統買了四千元麻糬

蔡英文麻糬工廠採買。(隨行記者採訪團提供)

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蔡英文麻糬工廠採買。(隨行記者採訪團提供)
蔡英文麻糬工廠採買。(隨行記者採訪團提供)
蔡英文麻糬工廠採買。(隨行記者採訪團提供)
總統採買麻糬明細。(隨行記者採訪團提供)

蔡英文總統首站來到麻糬觀光工廠，採買不少麻糬作為伴手禮，總統表示，她今天共買了四千多元的麻糬，小姐說算小咖。她還對媒體說，「等下你們也進去買買，如果超過四千塊，你們就可以算比總統還要大的大咖」。

因為總統這次來訪第一站，花蓮縣長傅崐萁早上才臨時接到通知，結果總統參觀完麻糬工廠後，與業者、民代等人大合照時，總統與傅崐萁中間還卡著兩個人。

總統受訪指出，今天到花蓮來主要是要行銷花蓮，希望透過媒體報導讓全台的人可以一起體驗台灣的美跟好，這段時間花蓮比較辛苦，因為地震的關係，委員、地方、中央都很辛苦，希望可以在最短的時間復原，恢復產業的風貌。

總統說，希望今天來這讓全台好朋友到花蓮走走看看、花蓮有很多禮品、土產，今天來吃麻糬，確實好吃，品樣很多，也準備一袋給這次來的媒體好朋友，花蓮麻糬很好吃。

總統表示，這段時間除了企業積極鼓勵員工到花蓮旅遊，民進黨部今天也到花蓮作員工旅遊，朱立倫市長也到花蓮，她覺得這非常的好，在花蓮整個重建的過程，不論中央、地方、不論政治屬性、黨派，大家都只有一個目標，就是產業趕快恢復、產業可以越來越好。

媒體詢問總統，剛剛有吃嗎？總統說，「我有吃，因為今天早上沒有吃早飯，剛剛好像吃太多了。」

(中時)

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