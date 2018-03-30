MLB》馬林魚無情無義 頭號球迷黯然離去

2018年03月30日 10:38 中時電子報 盧品青

「馬林人」李維(左)與球迷合影。(摘自推特@Marlins_Man)

馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)在大聯盟開幕戰第一次以球團高層的身分出場，也是他第一次以觀眾的身分看球，因為吉特從來不看球賽。結果馬林魚在2018年投出的第一球，就被小熊哈普(Ian Happ)揮成陽春全壘打。

馬林魚不意外敗給了小熊，美國媒體紛紛揶揄他「歡迎回到大聯盟，吉特先生。」然而對於馬林魚頭號球迷「馬林人」來說，這也是他與最愛的馬林魚道別的悲傷時刻。

「馬林人」本名勞倫斯李維(Laurence Leavy)，他是一名佛州的律師，他是馬林魚最有名的球迷，不論在世界大賽、NFL超級盃、NBA(邁阿密熱火)都能見到他身穿馬林魚橘紅帽T的身影。李維從1993年馬林魚成軍至今都是季票的持有者，他還會買票邀請幾位陌生球迷一同看球，而且都是比較高價的座位。

季外的吉特揮刀亂砍，剁得馬林魚面目全非，而且他居然還漲了票價。李維去年每張票花費250美元(約台幣7278元)，今年馬林魚把他漲到260美元。馬林魚拒絕給李維想要的折扣，他們對李維說：「你對球隊沒有任何貢獻，沒有人會為了你買票或是購買我們的商品」。

「你知道我是誰嗎？」李維甚至跑去找吉特當面嗆聲，但是馬林魚不為所動。「25年的支持，沒有人像我花這麼多錢在這支球隊，這就是他們給我的回應。」開幕戰前一天，李維黯然揮別了馬林魚與這個一毛不拔的吉特。

有趣的是，至少4支球隊主動找上李維，提供他非常優惠的門票折扣，美媒也打趣說「馬林人成為自由球員了」，李維說他考慮這季開始要轉成「老虎人」。

(中時電子報)