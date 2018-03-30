大成商工餐飲大賽 囊括3金1銀2銅

2018年03月30日 10:40 中時 許素惠

雲林虎尾大成商工餐飲科師生參加Super Bartender、大同盃等全國餐飲大賽，囊括3金 1銀2銅，成績十分亮眼，其中托盤項目更創下4連霸的最佳記錄，老師楊聖豪和學生蕭彩翎、劉冠宏並獲選為國手，將代表台灣出賽國際為國爭光。

大成商工校長賴信成指出，該校餐飲科持續去年如虹氣勢，縱橫全國各餐飲大賽，Super Bartender、大同盃高手雲集，蕭彩翎、劉冠宏依舊展現自信與穩定度，贏得評審一致好評，在282位選手中脫穎而出，榮獲雙冠軍；而且在國手選拔中摘下「理事長獎」，榮登國手寶座。

另沈怡珊、黃仲德則榮獲雙人托盤組雙季軍。郭怡伶在全國大同盃調酒大賽的二年級傳統調酒組，奪下個人調酒亞軍。

不僅學生表現佳，老師也不遑多讓，楊聖豪以新鮮藍莓與巧克力薄荷入酒，在Super Bartender調酒大賽的職業大專組中奪金，亦取得參加國際賽資格。

蕭彩翎說，她利用課餘到麥當勞打工，雖縮短了排練時間，但打工場域就是最佳的自我訓練時機，少了學校排練，但她利用工作時，學習真誠服務態度，培養自信，站在許多人面前，依舊可以微笑面對，真槍實彈的工作訓練更可貴，而且打工賺錢兼訓練，一舉多得。

劉冠宏強調，只有多一分耕耘才有贏的機會，所以犧牲假日和蕭彩翎勤練，培養出極優的托盤默契及穩定性，很感謝老師楊聖豪與王思汎肯花費時間陪他們練。

(中時)