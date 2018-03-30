被控恐怖威脅 孫安佐接受精神狀態評估

孫安佐全副武裝的資料照。（孫安佐臉書）

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中時電子報

台灣藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐因在美說要射擊學校被捕，如今被控以一級恐怖威脅的罪名，並接受精神狀態評估。

孫安佐是軍武迷，他去年10月曾在YouTube上傳「自製火焰噴射器」的影片，並在影片中註明，只要在沒有人的地方進行，就不會觸犯公共危險罪，

據哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞與NextShark網報導，18歲的孫安佐涉嫌威脅，要對賓州邦納普倫德加斯特天主教高中（Bonner& Prendergast Catholic High School）開槍而被捕。後來警方在他住處尋獲軍用背心與子彈，還有強力十字弓與箭頭。

此外，警方說，孫安佐除了用iPad在網路上搜尋如何購買AK-47突擊步槍，還有AR-15步槍的資料外，甚至要同學也買槍。

該校高年級學生鄧非（Brian Dunphy）說，一位老師眼看孫安佐帶著手銬走出來。鄧非曾和孫安佐一起修數學課，但去年萬聖節開始真正注意到他的行為。

「他全副武裝，看起來很應景，」鄧非說，「他真的很迷槍，有人無意中聽到他大談槍枝。我想是有人說了，那就是他們採取行動的原因。」

當地警方說，他上個月秀子彈，還有戴防護面具用火焰噴射器的影片給同學看。

(中時電子報)

文章來源：Police: Foreign Exchange Student Built Arsenal For Planned School Attack

文章來源：Taiwanese Exchange Student Arrested For Threatening to Shoot Up Local High School

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