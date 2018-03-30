柯P隨扈被鞋砸 柯：已驗傷 會要求賠償

2018年03月30日 10:48 中時 張潼

台北市長柯文哲昨天(29日)出席活動時，在路口被一名不滿公投盟帳篷被拆的獨派人士丟鞋，鞋子雖沒丟中柯，卻砸在隨扈身上。對此，柯文哲剛剛表示，隨扈有去驗傷，應該會要求對方賠償。

柯文哲接連下令公投盟、八百壯士拆除立法院旁的帳篷引起不滿，公投盟不願配合，上周北市府進場強拆，八百壯士則在昨天自行拆除。柯昨天出席活動時，更在市政府旁路口遭心有不滿的獨派人士丟鞋。

他今天受訪表示，鞋子打到隨扈，應該會告他、要求賠償，隨扈有先去驗傷，但因為他沒看診斷書，所以不知道驗傷結果。

媒體詢問，如決定向獨派人士提告，是否代表要與獨派槓上？柯文哲強調，不要隨便做暴力行為，這會變成壞習慣。

他也說，現在跟著他的警力好像有增加，警察負擔變大，還是會跟他們講警力節省使用，有效警力就好，不用那麼多人。

此外，因捷運公司今早也宣布，針對台大醫院1號出口外陳抗的原民團體，也不得一直佔據。柯文哲說，因為要處理就全部處理，其實只要政府明確表達想法、明確執法，大家還是會遵守規則，這也表示過去3年是北市府自己行政怠惰，是我們不對；他強調，遵守規矩是每個人的責任義務，法律不好就修改法律，但不能法律在那裡大家還不理，這樣國家會亂掉，不管統獨、藍綠，任何社會團體都該遵守規則。

(中時)