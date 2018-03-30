假釋犯搶劫落網欲輕生 警苦勸：你還年輕

2018年03月30日 10:49 中時 程炳璋

台南市東區大學路一家手機配件行3月18日發生強盜案，黃姓男子亮刀恐嚇女店員，搶得1萬3600元逃逸，警方循線29日在高雄租屋處埋伏將他活逮，他因剛假釋出獄缺錢花用鋌而走險，面對還有6年殘刑，一度後悔欲輕生，警方開導他還年輕，要他坦然面對，真正洗心革面。

29歲黃嫌有竊盜、強盜前科，3個月前剛假釋出獄，他雙親過世，小時當養子，因舉目無親，租屋在高雄，剛找到一份維修遊艇學徒工作，但因無力付出房租，竟生重操舊業歪念，計畫到台南行搶。

黃嫌小時候住過台南，對台南並不陌生，他計畫縝密，先搭火車到台南，再偷腳踏車當交通工具，尋找落單女店員的商店，在大學路發現一家手機配件行只有1位女店員，感覺好下手，進店內亮刀，果然得手1萬餘元，他離去後還中途換衣服，處處留下線索斷點，企圖蒙混警方辦案。

但警方獲報勘察、採證，在案發一週後，鎖定犯嫌身分及住處，29日傍晚上門逮捕黃嫌，正開心回家的黃姓犯嫌一臉驚異，沒想到警察竟然10天就找上門，他得手的贓款才花掉1900元，皮包內還剩1萬1700元，準備月底付房租。

全案將黃嫌依刑法「加重強盜罪」移送臺南地檢署偵辦，指揮檢察官訊問後將黃嫌裁定覊押。

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(中時)