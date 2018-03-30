嘉義臥床者福音 「建研號」免費到宅洗澡服務

建研會及溫蘋基金會捐贈到宅服務車給創世基金會。（廖素慧攝）

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植物人長期臥床，「泡澡洗浴」是說不出口的奢望企求，中華民國工商建設研究會中區聯誼會與溫蘋慈善基金會聯手，於30日在嘉義市政府前廣場捐贈「建研號」到宅沐浴服務車給嘉義創世基金會，市長涂醒哲見證這項「幸福啟航」活動。

在涂醒哲的見證下，建研會中區聯誼會會長陳政鴻、溫蘋基金會董事長江溫良將「建研號」到宅服務車的大鑰匙，贈交給創世嘉義院蕭院長。

陳政鴻表示，曾親自到嘉義安養院探訪，對於創世基金會服務植物人32年，其間的用心，令他非常感動，基金會安養照顧植物人，也深入嘉義地區近百名植物人家庭，推動到植物人宅服務，建研會贈車活動，希望帶動企業發揮社會責任。

涂醒哲表示，為植物人及失能臥床長輩是並非易事，創世基金會的到宅「原床泡澡」服務，可以協助長期臥床者進行舒適的清潔身體，而且是「免費服務」，案家不會有經濟上的負擔，若有相關的到宅服務需求，可以洽詢創世基金會。

建研會成員隨後一起搭乘「建研號」，前往因中風變成植物人的阿慶家中關懷訪視，了解創世到植物人宅服務內容，看到阿慶泡完澡舒服的臉龐，感到很欣慰。

創世基金會表示，有需要的家庭可與創世聯繫申請，也歡迎一起加入到宅服務的義工行列，洽詢專線（05）2320578，或到創世基金會嘉義院臉書粉絲頁。

(中時)

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