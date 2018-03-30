WHO脅迫我醫療團體改名 立委、民團籲勿屈服中國壓力

2018年03月30日 11:12 中時 楊孟立

我國醫界團體所參與的國際醫療專業非政府組織(INGO)，近來頻受威脅要求台灣改名為「中國的一省」，中華民國醫師公會全國聯合會與立法院國際醫療衛生交流促進會今天發表聯合聲明，呼籲WHO勿因為中國的壓力，脅迫INGO更改台灣名稱。

台灣醫學生聯合會去年接獲世界醫學生聯盟通知，在WHO的要求下必須將網站上所有關於Taiwan的用語改為Taiwan,China。世界醫學生聯盟為了要維持與WHO之正式官方關係，逕行接受WHO要求，修改對外文書及網站所有指涉台灣的字眼。

民進黨立委邱泰源表示，WHO是一個專門健康照顧的組織，不應該被中國或任何一個國家影響，但是WHO竟然下指令要更改台灣的名字，這完全衝擊到世界衛生組織該有的任務與視野，更何況WHO幹事長Dr. Tedros才說過「要讓全世界民眾活得健康，不管他是誰、哪個國家、或是生活在哪個地區。」邱泰源強調，WHO的所言所行一經對比之下，更顯得諷刺。

民進黨立委林靜儀說，中國祭出所謂的31項優惠，看起來對我們撒了一小撮米，但後面其實已經拿刀在捅你了，這就是中國對我們在國際上的打壓，對於WHO這樣的國際健康組織如果屈服於中國骯髒的壓力，我們也表達沈重的抗議。

民進黨立委羅致政表示，打壓越大、反彈越大，中國越這樣做，只會把台灣推得更遠，面對中國在WHO的打壓，台灣應該不分藍綠、不分專業團結在一起。

(中時)