WHO脅迫我醫療團體改名 立委、民團籲勿屈服中國壓力

友善列印
中時

我國醫界團體所參與的國際醫療專業非政府組織(INGO)，近來頻受威脅要求台灣改名為「中國的一省」，中華民國醫師公會全國聯合會與立法院國際醫療衛生交流促進會今天發表聯合聲明，呼籲WHO勿因為中國的壓力，脅迫INGO更改台灣名稱。

台灣醫學生聯合會去年接獲世界醫學生聯盟通知，在WHO的要求下必須將網站上所有關於Taiwan的用語改為Taiwan,China。世界醫學生聯盟為了要維持與WHO之正式官方關係，逕行接受WHO要求，修改對外文書及網站所有指涉台灣的字眼。

民進黨立委邱泰源表示，WHO是一個專門健康照顧的組織，不應該被中國或任何一個國家影響，但是WHO竟然下指令要更改台灣的名字，這完全衝擊到世界衛生組織該有的任務與視野，更何況WHO幹事長Dr. Tedros才說過「要讓全世界民眾活得健康，不管他是誰、哪個國家、或是生活在哪個地區。」邱泰源強調，WHO的所言所行一經對比之下，更顯得諷刺。

民進黨立委林靜儀說，中國祭出所謂的31項優惠，看起來對我們撒了一小撮米，但後面其實已經拿刀在捅你了，這就是中國對我們在國際上的打壓，對於WHO這樣的國際健康組織如果屈服於中國骯髒的壓力，我們也表達沈重的抗議。

民進黨立委羅致政表示，打壓越大、反彈越大，中國越這樣做，只會把台灣推得更遠，面對中國在WHO的打壓，台灣應該不分藍綠、不分專業團結在一起。

(中時)

柯P隨扈被鞋砸 柯：已驗傷 會要… 賴揆指「核二廠2號機跳機是預期…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。