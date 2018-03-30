竹子湖海芋季30日浪漫登場 北市推12個夢幻打卡點

2018年03月30日 11:18 中時 吳堂靖

陽明山竹子湖海芋季30日開跑，台北市產發局今年以「當幸福來相芋」為主題，設置12個打卡點，並與中華郵政合作提供限量明信片及特色郵戳，另還有生態農園體驗等多項活動，現場湧入大批民眾駐足拍照，活動至4月29日結束，歡迎大家一起上山賞海芋、品美食。

台北市副市長陳景峻、產業局長林崇傑、北投區農會理事長王茂松等人到場共襄盛舉，更與台灣休閒農業發展協會吉祥物「鷺小白」一起下田採海芋，熊讚也戴著蛙蛙帽一同遊玩，可愛萌樣搭配浪漫海芋美景，讓民眾爭相拍照，除了平日有小旅行遊程可參加，假日也提供人文導覽解說。

陳景峻表示，今年海芋花況甚佳，市府與北投農會合作，特別規畫12個IG幸福打卡點，分別於竹子湖遊客服務中心、頂湖海芋步道、花谷海芋園、財福海芋田、綠山谷、名陽匍休閒農莊、苗榜花園、親水公園、小瀑布海芋園、花與樹園藝、竹子湖派出所前停車場等竹子湖地區，以及圓山花博公園音樂廣場前。

配合上山賞花人潮，北市交通局呼籲民眾多利用大眾運輸工具，並於4月1日、4日至8日、14日、15日、21日、22日、28日、29日，每天上午9時至下午6時，於竹子湖地區實施交通管制，另外，開車族車停百齡高中及福林公園轉公車，可享3小時免費停車優惠。

2018竹子湖海芋季即日起至4/29（賞花期至5月底），每日花況及交通資訊可至海芋季活動官網查詢。

(中時)