台中花博邀企業打造專屬主題館 六家企業館亮相

2018年03月30日 11:06 中時 盧金足

台中市府展現招商成果，結合民間企業力量參與2018台中世界花卉博覽會，計有友達、台中精機廠、正隆、台灣土地開發、台中市不動產開發商業同業公會、中區創業楷模企業將於后里森林園區、豐原葫蘆墩園區興建6間企業館。盧金足攝）

台開邀請2020東京奧運主場館建築師隈研吾，設計以1450個木材制成的三角積木堆疊搭建而成的茶花館。（盧金足攝）

友達與國立台灣博物館跨界攜手合作，以台灣博物館豐富植物典藏、研究成果作為數位創作題材。（盧金足攝）友達與國立台灣博物館跨界攜手合作，以台灣博物館豐富植物典藏、研究成果作為數位創作題材。（盧金足攝）

市府展現招商成果，結合民間企業力量參與2018台中世界花卉博覽會，計有友達、台中精機廠、正隆、台灣土地開發、台中市不動產開發商業同業公會、中區創業楷模企業將於后里森林園區、豐原葫蘆墩園區興建6間企業館。30日舉辦企業館聯合發布記者會，宣布企業館進駐花博，並將建築設計、展覽主題對外正式亮相，有信心成為票房亮點，歡迎各地民眾前來台中參觀。

市長林佳龍表示，6家企業館是花博企業參與的初步成果，市府要把花博變成台灣的國家隊，除企業館外，有農試所、農業改良場協助，也邀請各地最優秀設計團隊、藝術家，將全台灣最好的人才、技術聚集於台中。藉由公私部門合作，達成花博圓滿舉辦、城市行銷、企業參成長之三贏目標。且台中花博不只要超越2010台北花博，要讓全世界看見台灣的特色、生物與文化多樣性。

林佳龍指出，舉辦花博不是單一性活動，接下來的2019東亞青奧、2020世界蘭花會議，以及申辦2022世界設計之都，都具有策略性。將透過各種世界級活動舉辦，讓台中成為會展城市，凝聚市民向心力，激發市民榮耀感跟參與感，進行城市改造，展現台中城市之美。

經發局長呂曜志指出，6家企業館是台中、台灣各領域的領頭羊，都希望將先進的技術、最好的創意與設計，結合花博GNP主題精神，於世界面前呈現最獨特的展示，展現台灣企業的實力。而透過花博舞台行銷企業品牌，也是市府舉辦花博目的，希望藉此帶動產業發展，創造更多花博經濟效益。

友達與國立台灣博物館跨界攜手合作，以台灣博物館豐富植物典藏、研究成果作為數位創作題材，將不同種類的花粉及種子以百萬倍數放大，透過高畫質顯示器呈現植物微觀世界的細膩之美。一方面讓遊客看到台灣引以為傲的顯示技術，也達成花博深化社會教育之目的。

台開董事長邱復生表示，邀請2020東京奧運主場館建築師隈研吾，設計以1450個木材制成的三角積木堆疊搭建而成的茶花館，使國際知名建築大師作品能於台中花博場域呈現，也讓遊客認識世界上獨樹一格的茶花。

正隆將挑戰花博8個月試營運及營運期間，以回收的瓦楞紙重新製成環保紙管，在戶外打造全球首創再生紙打造之石虎造型展覽館，並展示精美紙雕花卉、台灣原生動物，突破紙的運用極限。

台中精機發揮「影響全世界60公里」的大肚山黃金縱谷工具機產業聚落的黑手精神，打造結合機械花綻放之大型機械樹。再運用互動科技讓花博變成機械的奇幻樂園，激發民眾對智慧機械的興趣。

台中市不動產公會整合全台中建築界力量，邀請藝術家王文志老師協力完成以竹編外觀打造之曲面型展館，結合建築工藝與藝術創作，讓展館成為建築展覽作品的一部分。完工後，將成為豐原的地景，並為台中申辦2022世界設計之都揭開序曲。

還有，金瑞瑩工業、台灣數位光訊、省權實業、光昱金屬等幾家中區青創楷模企業將透過康健產業之體驗、展示、教育，打造圓夢花漾館，帶領民眾親近自然，與花博推動自然、環境保育精神不謀而合。

(中時)