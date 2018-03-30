年底系統擴及一帶一路 陸再發射兩枚北斗衛星

大陸今日凌晨，在西昌用長征三號乙運載火箭，以「一箭雙星」方式成功發射第三十、三十一顆北斗導航衛星。（圖/新華社）

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中時電子報

據中新社報導，近年航太科技日益先進的中國大陸，今日淩晨在西昌衛星發射中心，利用長征三號乙運載火箭，以「一箭雙星」方式成功發射第30、31顆北斗導航衛星。大陸官方表示，這兩顆衛星屬於中圓地球軌道衛星，是北斗三號第七、八顆組網衛星。

兩枚衛星經過3個多小時的飛行，經軌控和相位捕獲後，進入工作軌道，未來將與先前發射的6顆北斗三號衛星進行組網運行，按照先前規劃進度，大陸自製的北斗衛星導航系統，最快將於2018年底服務「一帶一路」沿線的國家。

大陸於今日凌晨使用長征三號乙火箭，將兩枚北斗第三代系統衛星成功送上太空。（圖/新華社）

從上世紀70年代開始執行計畫，1994年啟動第一枚北斗衛星導航試驗系統（北斗一號）的研製工程，大陸要擺脫當前高度倚賴美國全球定位系統（GPS）的限制。隨著相關技術的突飛猛進，目前聯合國（UN）已認定，北斗衛星導航系統、美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯全球導航衛星系統（GLONASS）和歐盟伽利略定位系統（Galileo）為全球衛星導航系統四大核心供應商。

從2011年開始對中國大陸用戶提供導航服務、隔年擴大範圍至亞太地區。2015年大陸航天局開始升級北斗第三代計畫，北斗衛星第三代導航系統，將由35顆衛星組成：包括5顆靜止軌道衛星、27顆中地球軌道衛星、3顆傾斜同步軌道衛星。

(中時電子報)

文章來源：中國成功發射兩顆北斗三號衛星 將與此前6顆組網運行

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