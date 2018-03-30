男疑酒駕逃逸 警察可以追到家中酒測嗎？

林姓男子去年闖紅燈被警方攔查又加速逃逸返家，警方趕至因他拒絕酒測被開罰9萬元罰單，林男不服提起行政訴訟，指警方不可在他家酒測，台中地院審理後，駁回其訴維持原處分。(黃國峰攝)

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台中市林姓男子去年9月間，騎機車闖紅燈被警方攔查又加速逃逸返家，警方趕至因他拒絕酒測被開罰9萬元罰單，林男不服提起行政訴訟，指警方不可在他家酒測、拒絕私領域被告發；台中地院審理後，認定是林男惡意扭曲警方侵入住宅的濫權行為，駁回其訴，維持原處分。

林男提行政訴訟的理由是，去年9月21日晚間8時多他騎機車闖紅燈，烏日分局警方竟尾隨到他家，在他家客廳發現他正在喝酒，他認為他是在家裡喝酒，並無酒駕問題而拒絕酒駕，要求撤銷處分。

但烏日分局員警提出蒐證經過，指出案發當時發現林男闖紅燈，上前攔查要求對方停車，沒想到林男竟違規左轉加速逃逸，而追到其住處才停車。

員警指證，林妻請他們先到屋內，當時發現林男臉部潮紅，問他：「是不是有喝？」他回答：「有喝，我就去公司。」「喝了快兩杯。」員警說：「有喝，先測一下」，但林男一再推諉，還說：「我先喝一下茶。」

林男欲以拒絕酒測逃避刑責，員警告知：「拒絕酒駕就是要罰9萬、扣車、吊銷駕照3年，如果喝的酒少、酒精濃度不高，還罰得比較輕。」但林男想了許久，還是拒絕酒測。

台中地院審理後，法官認為林男拒絕酒測，卻惡意扭曲員警侵入住宅的濫權行為，駁回其訴，維持原處分。

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(中時)

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