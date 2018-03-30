張麗善要求提列3億稅金保價收購蒜頭

立委張麗善（右二）到產地了解蒜頭採收及蒜農損失情形。（許素惠攝）

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蒜頭價格崩跌，蒜農損失嚴重，立委張麗善30日上午至產地了解，痛批今年蒜頭並無產量過剩，價格卻大跌，全是政府未好好管制進口惹禍，要求政府應以開放進口所徵得9億稅金中的3億元進行保價收購，彌補蒜農損失，才符合公平正義。

張麗善偕同雲林縣議員黃文祥等人前往水林了解「蒜災」，「價格這麼低，不知怎麼辦？」蒜農大吐苦水。

張麗善指出，目前政府的補救措施只是治標的消極作為，蒜農頂多保本，蔡政府對於蒜頭進口毫無管制，是歷年進口平均的3至5倍，2011至2015年進口3000至5000公噸，2016年爆增到1萬8035公噸，2017年更高達2萬8121公噸，今年1、2月也進口6500多公噸。

張麗善說，最令人氣憤的是，4、7、11月繼續從埃及、西班牙、與阿根廷進口，國外蒜一直進口，國內蒜頭要何去何從，民進黨政府根本缺乏預警機制，事發後農委會不承認錯誤，還對外說蒜頭沒有價格崩盤的問題，完全是推諉責任、扭曲事實，既然價格沒有崩盤，雲林縣政府和農委會為何要提出補救措施？這不是在欺騙社會、欺負雲林縣的農民嗎？

張麗善表示，台灣一年蒜頭種植面積約4500公頃、5萬公噸，雲林縣占9成，政府大量開放進口，漠視蒜農權益，應以這兩年開放進口徵得約9億稅金，來彌補農民損失。

(中時)

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