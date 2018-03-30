深澳電廠惹議 環團籲速修環評法

2018年03月30日 11:10 中時 鄭舲

深澳燃煤電廠環差案過關引發社會譁然，多個環保團體今天在立法院舉行記者會表示，現行環評機制並非只有深澳電廠一案才起爭議，呼籲行政院縮短時程，在本會期內儘速將《環境影響評估法》草案送入立法院，並在草案中明確回應環團提出的制度缺漏，將民間修法訴求納入政院版內容。

環境法律人協會理事長張譽尹表示，環評審查結論雖然可被法院撤銷，但開發行為大多已經完工，不但對個案幫助打折，對開發單位利益也造成傷害，因此呼籲《環評法》草案納入原則停止執行制度，如果居民依照法律提起訴訟，環評審查效力應該要停止，廠商必須停工，等待法院判決釐清爭議後再開工。

另外，環評結論遭撤銷後，由於開發許可效力不明，開發單位可以開發許可效力未定為由繼續施工，造成沒有環評審查結論，開發行為卻繼續的怪異現象，因此草案也應明確規定環評審查結論因訴訟或其他原因失效，開發許可應隨同失效。

看守台灣協會秘書長謝和霖則指出，目前制度是由開發單位委託顧問公司製作環評書件送審，但顧問公司面對開發單位通過環評的壓力下，通常無法完整揭露環境資訊及問題，因此建議草案應明確切開開發單位與顧問公司的共生關係，由開發單位提撥資金，並由主管機關發包顧問公司進行環境調查及製作環評書件。

綠色公民行動聯盟專員吳澄澄表示，深澳電廠其實是超過10年的老舊環評案，但因曾在開發許可取得後3年內動工，就不須進行「環境現況差異分析」，充分展現老舊環評動工後就不須進行環現差的制度漏洞。環團除了呼籲行政院撤回深澳案，也要求修改環差、環現差規定，讓老舊環評案有退場機制。

環團表示，雖然行政院及環保署已在立委要求下，承諾6個月內將《環評法》草案送入立法院，但環保署草案預告已逾半年，6個月後送案又遭逢地方選舉的國會空窗期，讓人不禁質疑行政院機關的改革誠意，呼籲行政院不要再拖延，儘速將草案送立法院審查。

(中時)