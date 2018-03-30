中美對抗 美對台善意看這項指標

2018年03月30日 11:21 中時電子報 喻華德

據德國之聲29日報導，對於中華民國而言，川普政府的外交政策是一把雙面刃。一方面這種政策中有很多不確定性，但另一方面它針對中國大陸的鋒芒畢露，又會給中華民國帶來一種「久違的安全感」。

不確定因素包括經濟和北韓問題。若貿易戰開打，會連累中華民國的出口貿易。因為截至目前，美國尚未免除向中華民國的鋼鐵和鋁製品加征關稅。川普未來的國家安全顧問博爾頓（John Bolton）所提出的朝韓半島軍事衝突升級的場景，也是中華民國不樂見的。伴隨這種衝突的是太多的問號，且都與中國大陸有關。

川普政府針對中國大陸的強硬政策也會給中華民國帶來好處。像是博爾頓一再呼籲更少的顧忌中國大陸的反應，和中華民國展開更多的軍事交流。即將在川普政府中新任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）也以國會議員的身份為中華民國助陣。在他被任命的消息傳出後，中華民國外交部稱他「對我非常友好」。

蔡英文為美國新法按贊

雖然蔡英文和川普從意識形態來說是兩個世界的人，但蔡英文還是很需要華盛頓的支持。因為蔡拒絕承認臺灣是中國的一部分，所以需要面對經濟和軍事上的壓力。

在上週美國駐臺商會舉辦的一次活動上，蔡英文評價了美國新語態的重要性。她為美國通過了「臺灣旅行法」向川普和美國國會表示感謝。這部由美國兩黨一致通過的法案為華美雙方更多的高層互訪鋪平了道路。在此之前，中國大陸駐華盛頓大使館曾嘗試說服美國議員不要通過這項法案。蔡英文表示，川普一年前同意向中華民國軍售的做法也表展現了「對中華民國安全堅定不移的承諾」。

華盛頓的貴客

「臺灣安全法」的墨跡未乾，美國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）就開啟了他計劃已久臺灣之行。蔡英文親自接見了這位比國務卿還低了三級的美國官員。

黃之瀚表示：「美國過去和現在都是中華民國最緊密的盟友，以後也會如此」。他表態稱中華民國的民主制度對於整個印太地區都具有榜樣作用。美國政策的目標依舊是保障中華民國民眾能夠在沒有壓力的情況下繼續走他們自己選擇的這條道路。「我們希望加強中華民國捍衛自身民主制度的能力，我們對這個目標的認可度從來沒有像現在這樣強大。」

美國史丹佛大學的中華民國問題專家祁凱立（Kharis Templeman）向德國之聲表示，這對於一位美國的外交官員來說，是「不同尋常的明確表態」。他認為黃之瀚臺灣之旅的目的之一是向北京方面發出訊號：美國的臺灣政策不會受到中美關係中其它因素的影響。

中華民國對於美國的意義

美國有多個理由希望中華民國不受中國大陸的主導。黃之瀚提出的共同價值是：「民主、自由和自由的市場經濟」。

當然，中華民國在全球科技工業領域的地位也是重要的因素之一。而且臺灣從地理位置有卓越的地緣戰略意義。和北方的日本以及南方的菲律賓一起，中華民國在中國大陸海岸線前方構建了一道島鏈，使得中共海軍不能隨意出入太平洋。如果中華民國有一天歸中國大陸掌控，就會打開進入太平洋的入口。這會提升中國大陸在亞洲的地緣戰略位置，同時弱化美國。

臺灣這個「藍瘦的問題」

在歐巴馬總統時代，中華民國至少在美國的官方表述上所佔比重甚低。但是早在川普就任總統之前，華美關係中就出現了一種新語態。民國105年，當時已當選但未就任的川普接受了蔡英文來電祝賀。隨即就遭到了北京的強烈抗議。這種抗議又導致即將出任白宮安全事務顧問的博爾頓表態：「臺灣在我們的外交部，大學和經濟界中早就是一個令人難受的問題。但這個問題不會簡單的消失，而且臺灣也不會很快向大陸俯首稱臣。」

美國對中華民國的這種新的善意能持續多久，仍視白宮接下來在軍售方面作出何種決定。「在歷史中，美國基本上沒有滿足過中華民國的全部要求。而且由於相關決議並未程序化，所以每次決定的結果都是未知數。」

另一點值得關注的是就是華盛頓實際設在中華民國「大使館」-「美國在台臺協會」今年夏天搬如內湖新址。目前各方正在猜測華美雙方是否會依照美國駐其它各地領事館的慣例，派美軍自行負責維安工作。若成真，這是1979年以來入駐臺灣的第一批美軍士兵。1979年，美國總統卡特（Jimmy Carter）一夜之間中斷和中華民國的外交關係，並與北京建交後，美國撤出當時最後一批在中華民國的駐軍。蔡英文已經宣稱，屆時會親自出席新「美國在臺協會」的啟用儀式。

(中時電子報)