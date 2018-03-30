你要爸爸還是媽媽？4成小孩被迫選邊站

2018年03月30日 11:27 中時 洪安怡

「你要爸爸還是媽媽？」在充滿衝突的婚姻關係之中，高達4成小孩會被迫選邊站，成為被拉扯的「球球兒」。兒童節將至，現代婦女基金會發起「同心守護球球兒─高衝突家庭協助計劃」，找來藝人林辰唏代言，由男友林立書擔任導演拍攝公益短片，攜手為離婚家庭的孩子發聲。

根據內政部統計，去年我國約有13萬對夫妻結婚，5.5萬對夫妻離婚，離婚率高居世界第5名，現代婦女基金會執行長范國勇表示，去年服務近8千件家事案件中，41％是因為婚姻失和，必須透過訴訟離婚而前來諮詢，更有高達半數的案件是因為監護、探視孩子引發的親子案件，使得夫妻雙方必須對簿公堂。

現代婦女基金會指出，爸媽分居、離婚訴訟衝突中被拉扯的孩子被稱作「球球兒」，有的是父母你爭我奪的「橄欖球」，常被問爸媽離婚要選哪一邊；有的是雙方避之唯恐不及的「躲避球」，被視為拖油瓶而互推養育責任；或是在父母吵架時淪為出氣筒的「棒球」，可能被毆打虐待。

現代婦女基金會家事服務中心督導黃心怡表示，長期處於父母衝突中的球球兒，將近一半的孩子會出現心理層面的問題，如容易自卑、沒有自信，或是人際互動出現狀況；父母分居或離婚的孩子，4成會有忠誠兩難問題，常要被迫選擇爸爸或媽媽，不斷接受爸媽對彼此的批評外，被父或母洗腦、妖魔化對方，不知不覺對父或母怨恨。

此外，黃心怡說，有22.6％的孩子會產生發展退化、拒絕上學等生活適應困擾，更有10.3％的孩子會兩邊說謊以換取想要的東西，更甚者會在青少年時期出現偏差行為，社會不得輕忽。

黃心怡認為，爸媽即使分手，孩子仍然渴望與雙方維持原有關係，離婚夫妻如果能開啟溝通的橋樑，就有機會成為「合作父母」，對孩子適應父母離婚有很大的幫助。她建議離婚父母，不要只想贏得官司、不要將孩子拉進戰場、不要剝奪孩子對幅母的愛，要關注孩子的身心狀況並幫助孩子建立安全感。

林辰唏坦言，自己就是高衝突底下的小孩，好幾個深夜中看見媽媽在家中顫抖，父親有時吃飯吃一吃就翻桌，後來發現父親有外遇，但小學4年級的自己，不知道能做些什麼，開始對世界有些憤恨，開始無期限的轉學、搬家。

林辰唏說，那段歲月的感受是，沒有人理解自己，好像沒有人在乎自己的感覺，卻不得不體諒，結果到國中就變成太妹，抽菸喝酒不回家，直到到17歲才回家，漸漸意識到那是父母的難題，自己有自己的人生。

兒童節將至，現代婦女基金會發起「同心守護球球兒─高衝突家庭協助計劃」，計劃提供兒童諮商及團體、親子會面協助、親職諮詢講座、合作父母教練等服務。現代婦女更與業者合作，即日起至三商美福門市購買超耐磨地板，每坪將捐出100元；至愛讀文創官網「限時特賣」專區購買玩具商品，每項即捐出15％，也可透過定期捐款來幫助這些家庭降低衝突。

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(中時)