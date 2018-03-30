《歡迎光臨！弗利克劇團》南強學子追逐夢想

新北市南強工商第十屆表演藝術科乙丙丁3班畢業生在國立臺灣藝術大學表演廳，推出第一場次的畢業公演《歡迎光臨！弗利克劇團》。（葉書宏翻攝）

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新北市南強工商第十屆表演藝術科乙丙丁3班畢業生在國立臺灣藝術大學表演廳，推出第一場次的畢業公演《歡迎光臨！弗利克劇團》。（葉書宏翻攝）
新北市南強工商第十屆表演藝術科乙丙丁3班畢業生在國立臺灣藝術大學表演廳，推出第一場次的畢業公演《歡迎光臨！弗利克劇團》。（葉書宏翻攝）
新北市南強工商第十屆表演藝術科乙丙丁3班畢業生在國立臺灣藝術大學表演廳，推出第一場次的畢業公演《歡迎光臨！弗利克劇團》。（葉書宏翻攝）

新北市南強工商第十屆表演藝術科乙丙丁3班畢業生在國立臺灣藝術大學表演廳，推出第一場次的畢業公演《歡迎光臨！弗利克劇團》，首演獲得滿堂彩。

《歡迎光臨！弗利克劇團》是以美國1950年代為故事背景，弗利克劇團是一個以畸形人為賣點的劇團，當時馬戲團面臨影視產業興起導致票房低迷。弗利克劇團因為一次閉幕秀的表演失敗，引爆團員之間的不團結及價值觀不同，團員們面臨與內心糾結的矛盾拉扯。

南強工商表示，是一個追尋夢想、生活、愛情的「不完美」故事，學生突破舊有的思維與框架來創作，透過劇情內容、肢體表現、音樂舞蹈展現戲劇表演的多樣性，深刻探討人性的價值觀，高潮迭起的的劇情搭配舞台設計燈光與特技表演，媲美職業級演出規格，成功吸引了現場所有觀眾目光，讓觀眾看得是讚嘆不已、驚喜不斷！學生演出的專業表現值得喝采。

學生累積3年1千多個日子以來的學習，從原本只是喜歡表演的國中生，經過大大小小的活動與專業課程的學習，直到今天可以站在舞台成為獨當一面的演員。

南強工商致力於培養學生適性之發展，提供對於表演有憧憬、懷抱夢想的學生給予最堅強的後盾，專業表演的訓練兼顧經驗與創新的融合，並觸及多方面藝術領域接軌之管道，為因應十二年國教的政策，期盼能讓整合課程達到有效教學，在此互惠互助下能夠擴展其藝術的專業能力，讓學生能在踏實步伐中往夢想更近一步！

(中時)

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