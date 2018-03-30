攔截機槍火力？ 以色列鐵穹誤射10枚攔截彈

以色列鐵穹物發射10枚攔截彈照亮夜空。(圖/twitter)

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中時電子報

以色列耗資2.1億美元（約新台幣63億元）研製的「鐵穹」（Iron Dome）中近程火箭彈防禦系統在26日竟然被機槍觸發，誤射出多達10枚攔截彈來攔截根本沒有出現的火箭彈，巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈馬斯」

據《以色列時報》報導，以色列正值與巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈馬斯」關係緊張之際，南部警報大響，「鐵穹」防禦系統發射大約10枚攔截彈照亮夜空。每枚攔截彈價值約5萬美元（約新台幣150萬元）。

以色列鐵穹防禦系統。(圖/shutterstock)

但事後以色列軍方表示，「鐵穹」過於敏感被觸發，並非是人為或是科技疏失，哈瑪斯並沒有向以色列發射火箭彈，「鐵穹」攔截的應該是「不尋常朝以色列發射的機槍火力」。

哈馬斯下屬的武裝派別發言人阿布·烏拜達證實，哈馬斯沒有向以色列發射火箭彈。

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動「哈馬斯」與以色列正值關係緊張之際，該組織25日在加沙地帶舉行為期兩天的軍事演習，演習項目包括引爆炸彈、機槍射擊且向海面發射火箭彈，

以色列也25日稍早戰機剛空襲哈馬斯在加沙的據點，報復前一日晚上基蘇菲姆附近4名巴勒斯坦人攜帶燃燒瓶越過圍欄，企圖縱火焚燒以色列軍方工程車的舉動。

「鐵穹」防禦系統耗資2.1億美元，由以色列國防軍和以色列拉斐爾先進防禦系統（Rafael Advanced Defense Systems）共同研製，可發射帶特殊彈頭的攔截器攔截4至70公里之間的火箭彈，系統組成包括偵測雷達、戰鬥管理與武器控制系統、飛彈發射等部分，採車載機動部署模式。每套鐵穹系统最多可裝備60枚火箭攔截飛彈，每枚飛彈長3公尺、直徑約15公分，重90公斤。

(中時電子報)

文章來源：$1 million worth of Iron Dome missiles fired at nothing due to ‘oversensitivity’

文章來源：Watch Iron Dome Accidentally Launch 11 Interceptors At Machine Gun Fire

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