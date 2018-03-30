嘉義縣提前歡慶兒童節 表揚165位模範生

太保國中3年級張秉勝（右），開心接過縣長張花冠（左）致贈的獎狀，相當開心。（張伊珊攝）

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受獎模範生吳姿嫺（右三）全家總動員，共同參與並見證這光榮時刻。（張伊珊攝）

嘉義縣府提早慶祝兒童節，今天上午在創新學院表揚國中小模範學童，共165位學生獲獎，其家人也受邀出席，共同見證榮譽時刻。縣長張花冠以一首英文歌〈Top of The World〉勉勵在場學生，「你們是最棒的」，同時感謝家長與老師的辛苦付出。

張花冠逐一頒獎給模範生，首位受獎國中生張秉勝，目前就讀太保國中3年級，自小學起開始學習國樂和跆拳道，曾榮獲106學年度嘉義縣國樂比賽個人組第2名，可稱是文武雙全。他說此次模範生競爭激烈，很高興能夠脫穎而出。

東石國小6年級的吳姿嫺，因父母親工作關係，2年前從台北轉學回家鄉，但她完全沒有轉學生的不適應，反而在同學中人緣極佳，積極參與班上及學校事務。校長莊政道稱讚，她不僅在學業及音樂上都有優秀表現，晚上也會在夜市幫忙爸媽擺攤，是個善解人意的孩子。

張花冠說，要成為縣模範生很不容易。必須先由班級推薦，這也考驗學生平常和同學的相處，再經全校以民主方式投票表決，才能代表學校成為一年一度的縣模範生，競爭相當激烈。張花冠認為身為其他同學的典範，生活能力與做人處事，才是學習過程中最重要的，最後以「學歷不等於能力」作結，送給所有模範生，希望他們一生受用。

(中時)

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