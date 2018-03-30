線上遊戲消費爭議多　去年竄升申訴案件第1名

2018年03月30日 11:45 中時 張理國 、 洪安怡

行政院消費者保護處統計去年度各直轄市、縣市政府受理消費者申訴及調解案件，共計受理5萬4255件，較105年度減少2199件。當中「線上遊戲類」3102件，較105年增加329件，首次竄升至第1名，其次依序為「服飾、皮件及鞋類」3011件、「電信類」2839件、「通訊及周邊產品類」2555件與「補習類」1449件。

消保處表示，消費申訴第一名「線上遊戲類」常見爭議包括玩家之遊戲帳號無故或無預警遭遊戲公司停權；可歸責於業者連線品質不佳導致玩家權益受損；玩家之遊戲帳號被盜，向遊戲公司請求恢復道具遭拒。

消保處表示，遇到玩家之遊戲帳號無故或無預警遭遊戲公司停權，業者有事前通知玩家違規事由之義務，原則上經通知而未改善時，才能按情節輕重限制玩家之遊戲使用權利，例外於玩家以利用外掛程式等違反公平合理之方式進行遊戲等重大情事，業者以書面或電子郵件通知玩家後，得立即終止契約。

而遇到可歸責於業者連線品質不佳導致玩家權益受損情事，依照「線上遊戲定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保其系統設備，無發生錯誤、畫面暫停、遲滯、中斷或不能進行連線的情形。如因而致不能提供玩家服務時，業者應返還玩家已扣除之儲值，或免收相當之遊戲費用，或遞延玩家得進行遊戲之時間。

若有玩家之遊戲帳號被盜，向遊戲公司請求恢復道具遭拒，消費者應立即通知業者查證，業者查證無誤後，應暫時凍結該組帳號；倘玩家有使用業者提供的安全裝置，業者負有協助返還被盜物品之責任，不能回復時可採其他雙方同意之相當補償方式。倘未使用業者提供的安全裝置，業者僅能就尚未被第三人善意取得之被盜物品提供協助。

消保處說，「服飾、皮件及鞋類」則以未給予7天猶豫期所生退貨退款爭議為主；「電信類」以中華電信MOD 106年無預警縮減組合套餐用戶頻道數之爭議較多；「通訊及周邊產品類」以手機、電池與周邊產品有瑕疵為主；「補習類」以消費者上課時數是否已逾越總課程時數的三分之一為多。

(中時)