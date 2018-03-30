電子菸好夯！小心販賣菸油違反藥事法

電子菸示意圖。（中時資料照）

友善列印
中時

俗稱電子菸的電子霧化器販售雖合法，但含尼古丁成分的補充液屬管制禁藥，需經申請許可才得販售的禁藥。台中市洪姓男子在拍賣網站買賣電子菸油賺差價，到案後辯稱：「不知道有尼古丁成分！」檢方認為不可採，依違反藥事法起訴。

電子菸正夯，不少年輕人認為是時尚象徵，由於電子菸油補充液有含尼古丁、不含尼古丁成分區別，我國限定含尼古丁補充液為禁藥，需經申請許可才得販售，但不少業者在販售電子霧化器同時，也私下販售含尼古丁成分補充液。

起訴書指出，洪男自2016年11月間至2017年5月被查獲為止，自奇摩拍賣網站不詳賣家，購入含尼古丁的電子菸補充液，之後在蝦皮拍賣網站刊登「星巴克果汁 30ML，特賣小綠人，蘋果拉絲馬來油，現貨春季新款」，以每瓶280元至800元價格，出售含尼古丁成分的電子菸補充液。

後經桃園市政府衛生局稽查人員上網購買後，函請衛生福利部食品藥物管理署檢驗出含尼古丁成分，由保三總隊員警查獲。

洪男到案辯稱他不知道販售的電子菸油裡面有含尼古丁，但檢察官認為被告從事此行業1年以上，市售有不含尼古丁補充液，也有多種產品是含尼古丁，他不能推諉不知情，所辯不足採。依違反藥事法起訴。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時)

男疑酒駕逃逸 警察可以追到家中… 街頭駁火與死神擦肩過 高雄2特警…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。