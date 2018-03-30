電子菸好夯！小心販賣菸油違反藥事法

2018年03月30日 11:34 中時 馬瑞君

俗稱電子菸的電子霧化器販售雖合法，但含尼古丁成分的補充液屬管制禁藥，需經申請許可才得販售的禁藥。台中市洪姓男子在拍賣網站買賣電子菸油賺差價，到案後辯稱：「不知道有尼古丁成分！」檢方認為不可採，依違反藥事法起訴。

電子菸正夯，不少年輕人認為是時尚象徵，由於電子菸油補充液有含尼古丁、不含尼古丁成分區別，我國限定含尼古丁補充液為禁藥，需經申請許可才得販售，但不少業者在販售電子霧化器同時，也私下販售含尼古丁成分補充液。

起訴書指出，洪男自2016年11月間至2017年5月被查獲為止，自奇摩拍賣網站不詳賣家，購入含尼古丁的電子菸補充液，之後在蝦皮拍賣網站刊登「星巴克果汁 30ML，特賣小綠人，蘋果拉絲馬來油，現貨春季新款」，以每瓶280元至800元價格，出售含尼古丁成分的電子菸補充液。

後經桃園市政府衛生局稽查人員上網購買後，函請衛生福利部食品藥物管理署檢驗出含尼古丁成分，由保三總隊員警查獲。

洪男到案辯稱他不知道販售的電子菸油裡面有含尼古丁，但檢察官認為被告從事此行業1年以上，市售有不含尼古丁補充液，也有多種產品是含尼古丁，他不能推諉不知情，所辯不足採。依違反藥事法起訴。

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(中時)