街頭駁火與死神擦肩過 高雄2特警有望破格升職

2018年03月30日 11:29 中時電子報 張達智

案情供述不一，有串供可能，高雄槍戰2嫌犯遭聲押。 （資料照，劉宥廷翻攝）

高雄市長陳菊（右2）29日主持治安會報，頒獎表揚與犯嫌槍戰並起獲大批重火力槍彈的高雄市警察局保安大隊特勤員警余和謙（左2）及施建安（右）。（中央社）

高市27日凌晨發生警匪街頭駁火，高市特勤中隊警員余和謙、施建安英勇擊斃、逮捕火力強大的通緝犯，高市警局副局長陳書田表示，2人英勇表現，已符合破格升職的要件，將在近日提報警政署。

27日凌晨3時30分許，保大特勤中隊警組施建安、余和謙等2名警員巡邏經三民區大順路與鼎山街口，發現白色自小客車紅線違停而上前盤查，但車上3人堅持不下車，於是余員拔槍喝令他們下車受檢，沒想到，41歲陳姓駕駛下車之際，副駕駛座上的41歲洪男、後座且穿著SWAT戰術背心陳祈安也半開車門做勢下車。

然陳祈安真正意圖是對警開槍，幸好改造槍粗糙卡彈，員警躲過一劫，接著警方對空鳴槍並朝車體還擊共22發，陳祈安中彈送醫搶救不治。

警匪街頭駁火影片曝光，余和謙、施建安兩名員警與死神擦肩過的英勇表現，獲得各界一致讚賞。據蘋果報導，除市長陳菊接見表揚，指示從優從速敘獎，高雄市警局也決定提報破格擢升，昨已展開作業，近期送警政署審定。

(中時電子報)