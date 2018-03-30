澎湖縣副議長陳雙全明日可望當選全國帆協理事長

2018年03月30日 11:32 中時電子報 黃邱倫

中華民國帆船協會預計31日上午進行改選，已當2任8年理事長的中華奧會主席林鴻道屆時將完美卸任，可望由現任澎湖縣副議長陳雙全接手。

現年58歲的陳雙全，年輕時期就是帆船選手，當年也是澎湖縣第一位帆船國手，熱愛體育的他，即便從政後仍無法忘情體育，目前是澎湖縣帆船協會理事長兼任中華帆協澎湖縣主委，加上澎湖擁有得天獨厚的天候，已是帆協訓練基地，這些年來培育出不少優秀好手，每年都舉辦國際賽事，獲得國際帆總的支持與肯定，預計今年將舉辦亞錦賽和世錦賽，屆時來自世界各地的高手們也將齊聚於澎湖，將澎湖推向世界舞台。

以下是陳雙全闡述自己的理念，對於風浪板及重型帆船而言，海洋就是我們的舞台，它對於我們有著非凡的意義。台灣因四面環海，海洋生態的天然條件優厚，再加上海岸線解禁與政府推廣，發展重型帆船運動的條件可謂水到渠成。帆船可帶動的相關產業繁多，從造船、周邊零件商品、到俱樂部經營管理、帆船學校等等，若發展得當，將會是一發展健全、收益龐大可觀之產業，連帶也提供了濱海城鎮就業機會。台灣重型帆船起步較晚，但在多年來的用心推廣之下已小有成效，未來可成長的市場空間還很大。

若要使重型帆船帶來的收益更加可觀，勢必要配合各地觀光產業，帶動海上遊憩事業的發展。海上觀光遊憩事業的推展須從多面向著手，從根本而言，積極培養相關遊憩產業種子人才，在各地大專學院廣設海洋休閒遊憩及海洋運動相關科系，是永續發展的必要基礎。爭取各環海縣市政府配合辦理重型帆船運動，可結合公益或環保議題，增進國人對重型帆船的喜愛與認識，並以促進國際交流與發展地方特色觀光為願景，讓航海不只是內心深處的夢想，而是一場身心靈融入大海的饗宴，更是一門更加認識台灣、擁抱海洋的最佳課程。

風浪板運動的推廣亦如是。我在澎湖推動風浪板運動長達廿年，澎湖獨有的強烈東北季風，造就出絕佳的風浪板運動環境，從中孕育出參加亞運、奧運的本土國手辛金隆、張浩。從十多年前開始，我便積極爭取在澎湖設置『國家帆船海域訓練中心』，澎湖內海是一處天然的風帆訓練基地，一旦國家海域訓練中心坐落完成，未來將可提供帆船、風浪板、重型帆船、輕艇及潛水運動等國家及培訓國手一個絕佳訓練場地，並搭配觀光產業，促進海上休閒觀光運動的發展。

近幾年來，在我們多方的努力下，澎湖縣馬公市觀音亭海域更是獲選為世界RS:X型風浪板亞、奧運積分賽事點，未來有資格辦理積分賽或是會前賽，去年(2017)亞、奧運積分賽就選在澎湖觀音亭海域舉辦，讓澎湖正式躍上海洋運動的世界舞台。

除此之外，我更鼓勵澎湖科技大學開辦海上休閒運動及運動觀光遊憩產業等相關科系，鼓勵優秀學子學習相關知識，將來可投入相關產業領域，將海洋運動與休閒觀光做更深層的結合，把海洋運動推廣到社會各階層，並能從中與在地產業共榮共存，成就更美麗的海洋城市。

未來若能榮膺全國帆船總會的理事長乙職，我將秉持著廿多年來推廣風帆等海洋運動的初心，放眼全國各環海城鎮，讓更多人認識海上運動的迷人之處，並協助各在地產業與之結合、培育優秀選手及教練種子，讓風帆真正成為各海洋城市的特色與驕傲。

(中時電子報)