勞力士中國海帆船盃 Mod 70 Beau Geste號奪冠

2018年03月30日 11:39 中時 陶福媛

勞力士中國海帆船盃由香港維多利亞港啟航，萬箭齊發十分壯觀。（ROLEX提供）

今年中國海帆船盃有台灣選手參賽，圖為召募台灣選手的Kingsman 號。（ROLEX提供）

今年中國海帆船盃的獎盃。（ROLEX提供）

帆船賽優勢者可獲贈一只勞力士Oyster Perpetual Yacht-Master腕表，表背有「Rolex China Sea Race」字樣。（ROLEX提供）

「勞力士中國海帆船盃」 (Rolex China Sea Race)日前在香港維多利亞港登場，總共有29艘帆船參賽，參賽選手來自各個國家，其中也有來自台灣的選手，比賽結果由「」拿下總冠軍，並以38小時30分的優異成績打破紀錄。

勞力士近半世紀以來積極贊助全球各地多達15個帆船賽事，其中「中國海帆船盃」是亞洲區最大型的帆船賽，航程從香港至菲律賓的蘇碧灣（Subic Bay），全程565海哩，是場跨文化、跨性別、跨階級的君子之爭。

從開賽當天各個加油隊伍的排場，就可瞧出這項賽事的多元文化，有人吹奏蘇格蘭風笛為選手打氣，也有中國傳統舞龍龍獅為船隊助陣，東西文化對比，饒富趣味。

此外，女性選手也是這場賽事的焦點。今年61歲的Inge Strompf-Jensen是名遊艇設計師，打從20歲起就開始玩帆船，航海經驗十分豐富，今年將會是她第16次參加中國海帆船盃。

帆船運動長期以來被視為上流社會的運動，不過「勞力士中國海帆船盃」主席Simon Powell笑說，帆船隊經常在召募隊友，培訓課程完全免費，因此任何人都可參與帆船運動，幾乎沒有門檻，「玩帆船的人，只有船主是富豪，其他百分之九十其實都蠻窮的！」

勞力士與帆船運動淵源頗深，於1926年發明全球第一只防水腕表「勞力士蠔式腕表」後，就與航海運動結下不解之緣。勞力士為帆船賽特別創造Oyster Perpetual Yacht Master腕表，以及配備創新機械倒數計時器的Yacht Master II帆船賽計時表，並將在賽後頒發給帆船賽的優勝者。

(中時)