徐自強翻案無罪定讞後 死囚黃春棋也提再審

2018年03月30日 11:51 中時 林偉信

台灣關最久的死囚黃春棋，因前年同案被告徐自強獲改判無罪定讞，黃以此做為「新事實、新證據」聲請再審，但去年遭高院駁回，黃春棋不服提抗告，最高法院認為黃誤用更五審判決作為聲請再審的標的，高院卻仍駁回，裁定有重大違誤，撤銷發回高院更裁。

徐自強透過司改會表示，對於黃春棋聲請再審，他沒有什麼想法，黃的事情與他無關了，謝謝外界關心。

檢方指控，1995年徐自強與黃春棋、陳憶隆、黃銘泉(在泰國死亡)，擄走黃春樹後押到汐止山區殺害棄屍，黃銘泉等人財迷心竅、還向家屬勒贖7000萬元。警方獲報將準備取贖款的黃春棋逮捕，黃供稱徐自強、陳憶隆為共犯，3天後警方宣布破案，黃和陳一審被判死刑，隔年徐男在律師陪同下投案後，也被判處死刑。

2000年最高法院維持更五審死刑判決，將徐、黃、陳判處死刑定讞，不過，徐自強歷經檢察總長提起5次非常上訴，3年前更九審認為，黃、陳指控徐自強的證詞，前後不一且違背常理，基於無罪推定原則，改判徐自強無罪，檢方不服提起上訴，前年遭最高法院駁回定讞，徐自強遭羈押5624日，他聲請刑事補償，去年高院裁准補償2812萬元。

陳憶隆、黃春棋遭判死確定18年，是目前關最久的死囚，但一直未執行槍決，2人也在徐翻案無罪成功後，各自聲請再審，但都遭高院駁回；黃春棋不服提抗告，最高法院認為，黃應以最高法院判死判決作為聲請再審標的，但他卻誤拿更五審判決來聲請，高院未察卻仍予以駁回，程序上有重大瑕疵，因此撤銷發回。

法界指出，黃春棋未來如果補正程序，重新聲請再審，徐自強無罪判決是否可以讓他翻案，法界看法不一，但不排除有再審的可能性。

(中時)