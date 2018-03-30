調增3％教學研究費 陳良基：「台灣沒有浪費人才的本錢」

2018年03月30日 12:01 旺報 李侑珊

為培育優秀科學研究人力，並呼應政府國際攬才政策，科技部全面放寬「補助延攬客座科技人才」及「補助延攬研究學者」，比照行政院107年全國軍公教員工待遇調增標準，針對短期在台灣從事研究工作的人員，即講座或客座等教研人員，增加3%的教學研究費，並溯自今年元旦起開始生效。

為協助國內大學延攬海外頂尖人才，科技部長陳良基將、教育部政務次長姚立德及多所大學校長於31日前往美國攬才，科技部表示，從全球經濟發展的潮流來看，｢科技、創新、人才｣是各個國家地區未來發展的核心競爭力，人才更是數位時代創新創意的核心。

「全面調增教學研究費，激勵科研人才的熱情」，科技部表示，面對國際競爭日趨激烈環境，致力透過各項新興措施，展現對人才的重視，藉以激勵科研人才投入台灣創新研究的熱情。

為了培育量足、質精的優秀科研人力，科技部自106年8月1日起，刪除「補助延攬客座科技人才教學研究費支給標準表」中的「博士後研究」教學研究費支給額度範圍限制。

科技部進一步指出，為激勵並肯定科研人才，長期投入科研創新貢獻，並呼應政府積極國際攬才的行動力與決心，科技部在今年3月21日便行文各大專校院及學術研究機構，全面放寬「補助延攬客座科技人才」（包括講座人員、客座人才、博士後研究人員)，以及「補助延攬研究學者」（包括科技部講座、正研究學者、副研究學者、助理研究學者、獨立博士後研究學者）的教學研究費，調整增加3%，並溯今年元旦起生效。

科技部長陳良基表示，這次調漲教學研究費，主要是針對短期教研人員，即講座、客座人才，「希望他們來台灣從事短期研究，能感受到台灣研究環境、工作環境的好」。

然而面對台灣科研人才出走潮，多次傳出被大陸、香港、澳門或新加坡等鄰近國家地區挖角，陳良基直說，不可否認，台灣培養的博士數量，已超越學界所能負荷的量，同時他也鼓勵年輕人出去闖盪、歷練，但其他國家地區青睞台灣學術人才，反映台灣人才擁有品質且人員數量充沛，「台灣沒有浪費人才的本錢」，赴海外發展，能夠在國際延伸台灣科學與學術力量。

(旺報)