《全台最速報》阿扁爆綠營將與柯P合作 柯：那要去問「勇哥」

阿扁爆綠營將與柯P合作 柯：那要去問「勇哥」

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中時電子報
綜合報導

◎阿扁爆綠營將與柯P合作 柯：那要去問「勇哥」

前總統陳水扁最新一期的「新勇哥物語」中透露，蔡英文總統早已在官邸約見柯文哲夫婦，親自表達2018願意合作的決定。對此，柯今早受訪不願正面回應，竟然還稱「那是勇哥講的，不是阿扁講的」、「那要問勇哥啊，怎麼會問我？」

◎獨派鞋砸命中隨扈 柯文哲：會要求賠償

台北市長柯文哲昨天出席活動時，在路口被一名不滿公投盟帳篷被拆的獨派人士丟鞋，鞋子雖沒丟中柯，卻砸在隨扈身上。對此，柯文哲剛剛表示，隨扈有去驗傷，應該會要求對方賠償。

◎花蓮拚觀光首站 蔡總統買四千元麻糬

蔡英文總統首站來到麻糬觀光工廠，採買不少麻糬作為伴手禮，總統表示，她今天共買了四千多元的麻糬，小姐說算小咖。她還對媒體說，「等下你們也進去買買，如果超過四千塊，你們就可以算比總統還要大的大咖」。

◎張麗善要求提列3億稅金保價收購蒜頭

蒜頭價格崩跌，蒜農損失嚴重，立委張麗善30日上午至產地了解，痛批今年蒜頭並無產量過剩，價格卻大跌，全是政府未好好管制進口惹禍，要求政府應以開放進口所徵得9億稅金中的3億元進行保價收購，彌補蒜農損失，才符合公平正義。

(中時電子報)

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