「轉型正義大怪獸」綠委批救國團靠政府標案獲利5.5億

2018年03月30日 12:04 中時 朱真楷 、實習記者張如嫻 、實習記者張如嫻

民進黨立委李俊俋今上午召開記者會，痛批救國團是「轉型正義大怪獸」，打著公益名號卻另開多家公司牟利，除法律地位、經營手段、監督機關不明等三大問題，近20年來靠政府標案獲利高達5.5億，相關財產更超過57億，政府應儘速立法規範。

李俊俋指出，救國團從政府機關轉型為「社會團體」，但實際上其衍生出的組織更包括社團法人、財團法人基金會與多家有限公司，如嚕啦啦旅行社、幼獅文化事業等公司營利，完全是「四不像的大怪獸」。

民進黨立委吳思瑤直批，救國團在全台設立多家青年活動中心、運動中心與立案補習班，長期利用政府名義吸取大量利益，相關資產高達57億，應儘速立法補破網。

民進黨立委賴瑞隆強調，救國團青年活動中心辦法預告廢止期滿，教育部應盡快廢止，並交由交通部觀光局管理輔導，納入旅宿業的規範，不得再受教育部保護，內政部也必須立刻整頓並查清楚。

另外，根據財報資料，救國團一年收入29億，有多少部分是從財團法人、有限公司賺來的，其中11億5百萬的業務費倒底用在哪，救國團從未說明清楚，賴瑞隆也說，此種威權時代遺留的「大怪獸」應盡快處理。

民進黨立委蘇巧慧表示，救國團有三大問題：一、法律定位不明 二、經營手段不明 三、監督機關不明確，從2001到2018年間，救國團共獲政府207件標案，委外金額達5.5億，是否牽涉不公平競爭，這些問題都必須再檢討。

李俊俋最後說明，根據「財團法人法」草案，立法後救國團相關財產將受政府監督，並須對外公開工作報告與財務報表，將組織運作公開透明，此法案目前在司法及法制委員會審議。而「社會團體法」目前已通過初審，根據條文，立法後救國團應主動公開運作情形，不得在享盡特權，是轉型正義必要之務。

(中時)